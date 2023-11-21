عروض بلاك فرايداي..أقوى موبايل شاومي في مصر بسعر مميز

لطالما تفردت علامة شاومي الصينية في تقديم هواتف قوية توفر كل ما بريده الشباب وبسعر تنافسي عن منافسيها، ومن بينها هاتف Redmi Note 12 Pro Plus.

وبحسب لموقع “فون آرينا” التقنى، جاء هاتف Redmi Note 12 Pro Plus، بشاشة قياس 6.67 بوصة من نوع OLED، بدقة عرض HDR10+، بمعدل تحديث 120 هرتز فى الثانية، وطبقة حماية على الشاشة وهى Corning Gorilla Glass 5، مع نوتش فى أعلى منتصف لإجراء مكالمات الفيديو والتقاط صور السيلفي.

Redmi Note 12 Pro Plus

يقدم هاتف Redmi Note 12 Pro Plus معالجاً من نوع Mediatek MT6877V Dimensity 1080 بمعمارية تصنيع 6 نانومتر، ومعالج رسوميات Mali-G68 MC4، بذاكرة وصول عشوائي رام سعة 8 و 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 256 جيجابايت من نوع UFS 2.2.

يأتي هاتف Redmi Note 12 Pro Plus بنظام أندرويد 12 مع واجهة تشغيل MIUI 13 الخاصة بشاومي.

يوفر هاتف Redmi Note 12 Pro Plus كاميرا خلفية ثلاثية، الأساسية بدقة 200 ميجابكسل بفتحة عدسة f/1.7 مع ميزة التقريب البصري OIS، والثانية ultrawide بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2، والثالثة macro بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4، أما الكاميرا الأمامية بدقة 16 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.5.

Redmi Note 12 Pro Plus

يمتلك هاتف Redmi Note 12 Pro Plus بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقوة 120 وات، من خلال كابل من نوع USB Type-C 2.0، مع قارىء لبصمة الإصبع فى جانب الهاتف مع زر التشغيل.

سعر Redmi Note 12 Pro Plus

يمكنك شراء Redmi Note 12 Pro Plus باللون الأبيض بسعر 16950 جنيهاً مصرياً.