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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تضم آلاف النازحين.. مجـ.زرة جديدة لقوات الاحتلال في المدرسة الماليزية بغزة

ارشيفي
ارشيفي

 

أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا بسقوط شهداء وجرحى في قصف عنيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي للمدرسة الماليزية في مخيم النصيرات وسط القطاع والتي تضم آلاف النازحين.

كما ذكرت مصادر فلسطينية أن 50 شهيدا وعشرات الجرحى سقطوا جراء المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مسجد احياء السنة بغزة.

وفي سياق متصل؛ كشف المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ارتفاع إجمالي المجازر التي ارتكبها الاحتلال 1200 مجزرة

وذكر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ان عدد المفقودين بلغ 3640 مفقودا منهم 1770 طفلا مازالوا تحت الأنقاض

كما بين أن عدد الشهداء منذ بدء العدواني الإسرائيلي ارتفع إلى 11500 بينهم 4710 أطفال

وقال الإعلامي الحكومي : ارتفاع عدد المصابين منذ بدء العدوان الإسرائيلي إلى 29800 أكثر من 70 في المئة منهم من النساء والأطفال

كما خرجت 25 مستشفى و52 مركزا صحيا جراء العدوان المتواصل

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