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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اتفاق بين مجلس الدولة وبنك مصر بشأن خدمات التحصيل الإلكتروني

صدى البلد

شهد اليوم المستشار عادل فهيم محمد عزب، رئيس مجلس الدولة، توقيع عقد اتفاق بين كل من مجلس الدولة وبنك مصر وشركة إى فاينانس بشأن خدمات التحصيل الإلكتروني لمستحقات الخدمات الإلكترونية لمجلس الدولة.

يأتي ذلك في ضوء قيام المجلس بإنشاء موقع إلكتروني خاص به لتقديم خدمة التقاضي الإلكتروني والتي ينبغي لتفعيلها تحصيل الرسوم والمصاريف الإدارية وغيرها من المستحقات عن الخدمات التي يقدمها ذلك الموقع الإلكتروني وذلك تماشيا مع توجه الدولة نحو تعزيز منظومة التحول الرقمي في مختلف الخدمات الحكومية.

وقام المستشار تامر الدقاق - نائب رئيس مجلس الدولة -الأمين العام المساعد للشئون المالية بتوقيع العقد مع كل من محمد الإتربي، رئيس مجلس ادارة بنك مصر، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة "إي فاينانس".

وتم التوقيع بحضور المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، ولفيف من مستشاري مجلس الدولة وقيادات بنك مصر وشركة إي فاينانس.

وأكد المستشار عادل محمد عزب رئيس مجلس الدولة، أن هذا الاتفاق يأتي في إطار تيسير عملية الدفع على المتقاضين وتماشيا مع خطة الدولة في التحول الرقمي , وصرح محمد الاتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بأن توقيع البروتوكول يعد تعزيزاً لدور البنك في دعم الاقتصاد المصري ، كما يعد استكمالاً لنجاحات بنك مصر في مجال تقديم المدفوعات الإلكترونية في مختلف المجالات.

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مجلس الدولة بنك مصر خدمات التحصيل الإلكتروني مستحقات الخدمات الإلكترونية لمجلس الدولة خدمة التقاضي الإلكتروني

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