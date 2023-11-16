طالب إعدادي يتعدى على زميلة بـ أسوان

قامت أسرة طالب بالصف الثالث الإعدادى بكوم أمبو شمال أسوان بتحرير محضر ضد زميله بنفس الصف والمدرسة لقيامه بالتعدى على ابنهم بزجاجة وإصابته بجرح قطعي في الرقبة.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية إخطاراً يفيد بوصول الطالب عبد الرحمن.أ.س بالصف الثالث الاعدادي مصاب بجرح قطعي في الرقبة إلى مستشفى كوم أمبو، علي الفور تم تقديم العلاج المناسب وكتابة تقرير طبي بالأصابات الواقعة.

مشاجرة

وبالتحري والفحص تبين نشوب مشاجرة بين بين طالبين داخل مدرسة إعدادية، وتتطورت المشاجرة عقب إنتهاء اليوم الدراسي حيث قام الطالب المتهم بالاعتداء علي زميلة بزجاجة، وتم تحرير محضر بالواقعة .