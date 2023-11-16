برنامج وورش عمل فنية للأطفال بقصور الثقافة بسيناء

نظم قصر ثقافة العريش محافظة شمال سيناء، ورش فنية للأطفال بقصور وبيوت الثقافة بمحافظة شمال سيناء في إطار الاحتفالات بأعياد الطفولة لرواد القصر، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة أمل عبدالله، من خلال فرع ثقافة شمال سيناء بإدارة أشرف المشرحاني.

تضمن الاحتفال رسم وتشكيل بالصلصال وألعاب ترفيهية واكتشاف مواهب وعرض مسرح عرائس، وتنظيم معرض فن تشكيلي متنوع، كما واصل القصر نشاطه مساء باللقاء الأسبوعى لنادي أدب العريش.

معرض رسوم:

كما أقامت مكتبة الطفل والشباب بقرية نجيلة ورشة فنية فى الرسم ومعرض رسوم أطفال. وذلك استمرارا للأنشطة المقامة.

ومن ناحية أخرى شهد قصر ثقافة الشيخ زويد محاضرة بعنوان "الإسلام دين التسامح" قدمها الشيخ محمود فرحات متحدثا عن سماحة الإسلام وتعاليمه، فى المعاملات بين الأفراد والمجتمعات والديانات الأخرى.