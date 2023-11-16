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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة: يجب وقف كل أشكال العقاب الجماعي للفلسطينيين في غزة

غزة
غزة

قال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، اليوم الخميس، إنه لا يمكن أن يربح من تفاقم أعمال العنف في غزة والضفة الغربية إلا المتطرفون.

وأضاف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي، أن المنظمة تواصل مراقبة الأوضاع الإنسانية في غزة، وتدعو إلى وقف عاجل لإطلاق النار.

وشدد تورك على أنه يجب وقف كل أشكال العقاب الجماعي ضد الفلسطينيين في غزة، كما يجب إطلاق كل الرهائن، لافتا إلى أنه يجب العمل على الحد من التطرف وانتهاك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية.

وأكد مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أنه مستعد للعمل مع الفلسطينيين والإسرائيليين لوصول إلى حلول لهذا الوضع، قائلا: "نحن بحاجة إلى تحقيق لمعرفة الحقائق في ظل تضارب الروايات بشأن ما يجري في غزة".

وتابع: "نأمل أن يتمكن الشركاء في المنظمات الإنسانية من مواصلة عملهم في قطاع غزة"، مشيرا إلى أن هناك 103 من العاملين في المنظمات الإغاثية قضوا في الصراع بـ غزة.

كما دعا تورك إلى إجراء تحقيق دولي بشأن انتهاكات الحرب في قطاع غزة، لافتا إلى أن تفشي الأمراض المعدية والجوع على نطاق واسع يبدو حتميا في قطاع غزة.

وأضاف مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "نشعر بقلق عميق إزاء تكثيف العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".

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