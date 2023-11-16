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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

استعدادا لطرحه قريبا.. صور من كواليس مسلسل "العودة"

صدى البلد

نشر المخرج أحمد حسن البوستر الرسمي لمسلسل "العودة" الذي من المقرر عرضه قريباً على شاشات التلفزيون.

 وعلق “حسن” كاتباً "بسم الله توكلنا على الله، يا رب يجعله خير لكل صناع العمل"، ويستكمل حالياً حسن تصوير باقي حلقات المسلسل حيث لم ينتهي بعد من تصوير باقي الحلقات ونشر بعض الصور من كواليس المسلسل التي تجمعه مع أبطال العمل.

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وضم بوستر العمل جميع أبطاله، يتوسطهم الفنان شريف سلامة بطل العمل، والتي تدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالطابع الصعيدي، وتم تصوير أغلب مشاهده في مدينة الأقصر، ويتناول العمل عدة قضايا مهمة، من بينها قضية الذهب، خلال 30 حلقة.


مسلسل "العودة" من بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، أحمد والي، صفاء الطوخي، حمزة العيلي، عصام السقا، محمد عبدالعظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وسارة نور وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، ومكون من 30 حلقة.
 

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أبطال العمل البوستر الرسمي أحمد حسن إطار اجتماعي الفنان شريف سلامة

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