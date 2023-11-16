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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انقطاع الاتصالات والإنترنت.. هيومن رايتس ووتش تحذر من عواقب قرار كارثي للاحتلال

قطاع غزة
قطاع غزة

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، إن عمليات حجب أو تقييد الوصول للإنترنت في قطاع غزة تنتهك حقوقا متعددة وقد تكون قاتلة أثناء الأزمات.

وأوضحت المنظمة، أن “قرار إسرائيل منع إيصال الوقود إلى غزة سيؤدي لانقطاع كامل للاتصالات ما لم يتم تدارك ذلك”.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا؛ بأن الاتصالات في مجمع الشفاء انقطعت  بعد ورود أخبار عن اقتحام الاحتلال أقسام المستشفى.

وكانت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أعلنت أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، انسحبت من داخل مجمع الشفاء الطبي غرب مدينة غزة، بعد اقتحامه منذ فجر اليوم، فيما أبقت على حصاره.

 

انقطاع الاتصالات في مجمع الشفاء وقوات الاحتلال تقتحم أقسام المستشفى

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ونقلت الوكالة الفلسطينية عن مراسلها المحاصر داخل مجمع الشفاء، إن قوات الاحتلال انسحبت بشكل كامل من داخل كافة مباني المستشفى وساحاته، فيما مازالت تحاصره عبر الدبابات، والقناصة المنتشرة على المباني المحيطة به، إضافة إلى الطائرات المسيرة التي تحلق فوقه بشكل دائم.

هيومن رايتس ووتش غزة إسرائيل

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