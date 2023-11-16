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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

البعض يربطه بالجن.. صانع محتوى يكشف عن تجربة مرعبة مع الجاثوم

سامح سند، مخرج وصانع
سامح سند، مخرج وصانع محتوى

أكد سامح سند، مخرج وصانع محتوى، أنه قمت بعمل حلقة عن الجاثوم، مشيرا إلى أن الجاثوم هو الشلل الذي يأتي وقت النوم للأنسان والبعض يربطه بالجن

 

وقال سامح سند، خلال لقاء له لبرنامج “كلام ما بينا”، عبر فضائية “ًصدى البلد”، تقديم الإعلامية “مي البحيري”، أنه حدث معي الجاثوم، معلقا “من كتر الرعب اللي شفته وانا كنت صاحي ومش قادر اتحرك وشعرت أنه بمثابة الشلل”
 

واجه الجاثوم وقت النوم

وتابع مخرج وصانع محتوى، أنه حدث معي بعد أن قمت بعمل حلقة وتحدثت فيها عن “الجاثوم”، معلقا “ أحمد زكي تحدث في برنامج تليفزيوني أنه واجه الجاثوم وقت النوم”

صانع محتوى الجاثوم مي البحيري برنامج “كلام ما بينا الجن

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