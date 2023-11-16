قيادي بحركة فتح: عثور الاحتلال على أسلحة بمستشفى الشفاء ادعاء كاذب

نفى الدكتور أيمن الرقب القيادي في حركة فتح الفلسطينية، صحة ما نشره الاحتلال الإسرائيلي بشأن العثور على أسلحة في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، لافتا إلى أن هذه الواقعة مفبركة تمام وهذه الأسلحة جلبها جيش الاحتلال بصحبته أثناء اقتحام المستشفى لتلفيق أمر كاذب.



وأضاف الدكتور أيمن الرقب في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، جيش الاحتلال يحاول أن يقدم نفسه للمجتمع الدولي بأنه حامي الحمى، لافتا إلى أن جيش الاحتلال إذا تمكن من تدمير قطاع غزة فإنه سينتقل بطبيعة الحال إلى الضفة الغربية والقدس برعاية ودعم من الولايات المتحدة الأمريكية.

تابع القيادي في حركة فتح الفلسطينية، الاحتلال فشل بمعنى الكلمة في إثبات صحة روايته بأن مركز قيادة حماس تقبع تحت مستشفى الشفاء، ولكن الهدف من اقتحام المستشفى هو احتلال غرب قطاع غزة، موضحا أن أي قرار سيصدر بوقف إطلاق النار في غزة سيكون مصيره الفشل لأن إسرائيل ترفض ذلك.

