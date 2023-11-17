الفا روميو 156 الإيطالية بـ 275 ألف جنيه

يتواجد داخل سوق السيارات المصري للمستعمل أنواع مختلفة من طرازات السيارات المعروضة للبيع من ضمنها سيارة الفا روميو 156 موديل 2001 الإيطالية ، وتنتمي روميو 156 الي فئة السيارات السيدان، وتوافره هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة عالميا موديل 2023 بشكل غير مبسوق .

الفا روميو 156 موديل 2001 السيدان الإيطالية

- محرك الفا روميو 156 موديل 2001 :

الفا روميو 156 موديل 2001 السيدان الإيطالية

تستمد الفا روميو 156 موديل 2001 قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، ومدعوم بها ناقل حركة مانيوال، وتعرض للبيع باللون الكحلي، وتمكنت الفا روميو 156 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتنتمي لفئة السيارات السيدان ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية حتي عام 2025 .

- مواصفات الفا روميو 156 موديل 2001 :

الفا روميو 156 موديل 2001 السيدان الإيطالية

زودت سيارة الفا روميو 156 موديل 2001 السيدان بالعديد من المميزات منها، 4 جنوط للكاوتش، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة ، ومقابض أبواب بلون السيارة، وتم تثبيت شعار الفا روميو علي الحقيبة الخلفية للسيارة ، وتحتوي علي شبكة أمامية يتوسطها شعار الفا روميو ، وبها إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، وتم تثبيت إشارات صغيرة علي الرفارف الأمامية للسيارة لتحديد اتجاه تحركها .

- سعر الفا روميو 156 موديل 2001 :

الفا روميو 156 موديل 2001 السيدان الإيطالية

تباع سيارة الفا روميو 156 موديل 2001 السيدان الإيطالية داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 275 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب أداء السيارة .