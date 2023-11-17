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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الفا روميو 156 الإيطالية بـ 275 ألف جنيه

الفا روميو 156 موديل
الفا روميو 156 موديل 2001 السيدان الإيطالية

يتواجد داخل سوق السيارات المصري للمستعمل أنواع مختلفة من طرازات السيارات المعروضة للبيع من ضمنها سيارة الفا روميو 156 موديل 2001 الإيطالية ، وتنتمي روميو 156 الي فئة السيارات السيدان، وتوافره هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة عالميا موديل 2023 بشكل غير مبسوق .

الفا روميو 156 موديل 2001 السيدان الإيطالية

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- محرك الفا روميو 156 موديل 2001 :

الفا روميو 156 موديل 2001 السيدان الإيطالية

تستمد الفا روميو 156 موديل 2001 قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، ومدعوم بها ناقل حركة مانيوال، وتعرض للبيع باللون الكحلي، وتمكنت الفا روميو 156 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتنتمي لفئة السيارات السيدان ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية حتي عام 2025 .

- مواصفات الفا روميو 156 موديل 2001 :

الفا روميو 156 موديل 2001 السيدان الإيطالية

زودت سيارة الفا روميو 156 موديل 2001 السيدان بالعديد من المميزات منها، 4 جنوط للكاوتش، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة ، ومقابض أبواب بلون السيارة، وتم تثبيت شعار الفا روميو علي الحقيبة الخلفية للسيارة ، وتحتوي علي شبكة أمامية يتوسطها شعار الفا روميو ، وبها إضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، ومصابيح ضباب أمامية، وتم تثبيت إشارات صغيرة علي الرفارف الأمامية للسيارة لتحديد اتجاه تحركها .

- سعر الفا روميو 156 موديل 2001 :

الفا روميو 156 موديل 2001 السيدان الإيطالية

تباع سيارة الفا روميو 156 موديل 2001 السيدان الإيطالية داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 275 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب أداء السيارة .

ألفا الفا روميو ألفا روميو 156 الفا روميو 156 موديل 2001 محرك الفا روميو 156 موديل 2001 مواصفات الفا روميو 156 روميو 156

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