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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| تويوتا كراون سيجنيا 2025 اليابانية

تويوتا كراون سيجنيا
تويوتا كراون سيجنيا موديل 2025

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد كراون سيجنيا موديل 2025 ، وتنتمي سيجنيا  الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية ، وسيتم طرح السيارة اليابانية الجديدة موديل 2025 مع بداية عام 2024 القادم .

تويوتا كراون سيجنيا موديل 2025

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- مواصفات تويوتا كراون سيجنيا موديل 2025 :

مقصورة تويوتا كراون سيجنيا موديل 2025

تحتوي سيارة تويوتا كراون سيجنيا موديل 2025 علي العديد من المميزات المتطورة منها، مجموعة عدادات رقمية، وشاشة مقاس 12.3 بوصه، وشاشة مقاس 12.3  بوصه لنظام الترفيه والمعلومات، وكونسول وسطي ، وشاحن لاسلكي،  وثلاثة منافذ USB-C، وتكييف، ومقاعد قابلة للتدفئة والتهوية .

تويوتا كراون سيجنيا موديل 2025

بالإضافة الي أن سيارة تويوتا كراون سيجنيا موديل 2025 تمتلك جنوط معدنية مقاس 19 بوصه، ومقاعد من القماش مزينة بطبقة SofTex ، ومقاعد مكسوة بالجلد مزدوج الخياطة، وزخارف برونزية على لوحة القيادة، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها 6 سماعات ، ونظام صوتي JBL Premium، وبها نظام التنبيه عند مغادرة المسار، ونظام مساعدة التوجيه ، ونظام مثبت السرعة، ومساعدة إشارات الطريق .

- محرك تويوتا كراون سيجنيا موديل 2025 :

تويوتا كراون سيجنيا موديل 2025

تستمد سيارة تويوتا كراون سيجنيا موديل 2025 قوتها من محرك 4 سلندر، سعه 2500 سي سي ، وبها محركين كهربائيين ينتجوا قوة مجمعة تصل الي 243 حصان، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT  .

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