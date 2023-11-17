شاهد| تويوتا كراون سيجنيا 2025 اليابانية

أعلنت شركة تويوتا عن طرازها الجديد كراون سيجنيا موديل 2025 ، وتنتمي سيجنيا الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية ، وسيتم طرح السيارة اليابانية الجديدة موديل 2025 مع بداية عام 2024 القادم .
- مواصفات تويوتا كراون سيجنيا موديل 2025 :
تحتوي سيارة تويوتا كراون سيجنيا موديل 2025 علي العديد من المميزات المتطورة منها، مجموعة عدادات رقمية، وشاشة مقاس 12.3 بوصه، وشاشة مقاس 12.3 بوصه لنظام الترفيه والمعلومات، وكونسول وسطي ، وشاحن لاسلكي، وثلاثة منافذ USB-C، وتكييف، ومقاعد قابلة للتدفئة والتهوية .
بالإضافة الي أن سيارة تويوتا كراون سيجنيا موديل 2025 تمتلك جنوط معدنية مقاس 19 بوصه، ومقاعد من القماش مزينة بطبقة SofTex ، ومقاعد مكسوة بالجلد مزدوج الخياطة، وزخارف برونزية على لوحة القيادة، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها 6 سماعات ، ونظام صوتي JBL Premium، وبها نظام التنبيه عند مغادرة المسار، ونظام مساعدة التوجيه ، ونظام مثبت السرعة، ومساعدة إشارات الطريق .
- محرك تويوتا كراون سيجنيا موديل 2025 :
تستمد سيارة تويوتا كراون سيجنيا موديل 2025 قوتها من محرك 4 سلندر، سعه 2500 سي سي ، وبها محركين كهربائيين ينتجوا قوة مجمعة تصل الي 243 حصان، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT .