محمد صلاح: إقامة مهرجان شرم الشيخ في موعده واجب والفن ينتصر للسلام

قال الفنان محمد صلاح، إن الوقت الحالي لازم لإقامة الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي في موعده، والآن هو الوقت المناسب.

وأوضح محمد صلاح قائلا:" الفن بينتصر للفن والخير والسلام.. والدورة بتاعتنا اسمها مسرح من أجل الإنسانية.. واحنا بندعم القضية الفلسطينية وغزة تحديدا .. ثانيا عندنا 34 دولة مشاركين في المهرجان وحضورهم يثبت إنه مفيش أي مشكلة في سيناء وده دعم للسياحة".

مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي من المقرر انطلاقه في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادر عباسي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، خلال مؤتمر صحفي عن تكريم الفنان الشاب حمزة العيلي والفنانة والمخرجة التونسية دليلة مفتاحي، وذلك تقديرا لمشوارها الفني الكبير في الدورة الثامنة من المهرجان، المقرر انطلاقها يوم 25 نوفمبر الجاري وحتى يوم 30 الذي سيشهد ختام المهرجان وتوزيع جوائزه.