كاش مايوه .. طليقة مصطفى فهمي تصدم جمهورها بظهور جريء على حمام السباحة

صدمت فاتن موسى طليقة الفنان مصطفى فهمي جمهورها بظهورها بكاش مايوه على حمام السباحة.

أعلنت الإعلامية اللبنانية فاتن موسى عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عن وفاة شقيقها علي موسى.

ونشرت فاتن موسى صورة شقيقها ووالدتها، وكتبت: علي حبيبي وحبيب روحي كده ودّعت ماما بالمطار.. على أمل ترجع ودايما كنت تضحكها وتوعدها إنك مش هتطول.. طول الوقت كنت مبحبش أشوف الصورة دي لأن فيها دمعة أمي على فراقك.. كسرتلها ضهرها اليوم يا علي وكسرت ضهر بابا ومنى وزينة وضهري.. والله أنا كنت بقوى بيك وبماما على مصايبي واتخطى كل حزن طول ما أنتو بخير.. والله ما كنت عايزة حاجة من الدنيا إلا إنكم تكونوا بخير وقدامي وجمبي وحواليا.. وتحملت كل شيء وأي شيء بس عشانكم ومعكم طالما شادة ضهري بيكم وطالما أنتو بخير.

وأضافت فاتن موسى: وبقيت كويسة عشان ماما تبقى كويسة وشادة حالها وبتضحك.. قد إيه حملنا هموم وقد إيه قلبها حمل همنا.. وما صدقت صحتها اتحسنت وصحة بابا.. لحد ما انفجعوا بخبرك يا حبيب روحي.. أنا عايشة وأنت بآخر الدنيا لحالك.. الله يعوضك بالجنة عن كل الوجع والاغتراب والوحشة والكفاح والصبر اللي شوفتهم بالدنيا يا علي يا حبيبي.. أنت شهيد بإذن الله عنده بنحتسبك شهيد..

اختتمت :" موت بحالك وحيد غريب مظلوم بتناضل من أجل لقمة العيش.. وكان بقلبك إيمان كبير.. وثقة ويفين إنه ربنا هيعوض تعبك وتحقق أحلامك وأحلام بنتك وترضي أمك وأبوك.. أنت بإيدين رب الكون رب العالمين الرحمن الرحيم أرحم مني ومنك عليك يا أخويا.