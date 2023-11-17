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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

17 ألف لتر.. غزة تتسلم أول شاحنة وقود لتشغيل الاتصالات

ارشيفي
ارشيفي

ذكرت شبكة قدس الإخبارية أنه تم تسليم أول شاحنة وقود بسعة 17 ألف لتر لتشغيل الاتصالات في غزة.

17 ألف لتر.. غزة تتسلم أول شاحنة وقود لتشغيل الاتصالات

أطباء بلا حدود تفقد الاتصال بموظفيها بمستشفى الشفاء في غزة.. تفاصيل


وكانت شركة الاتصالات الفلسطينية، أمس الخميس، أعلنت انقطاعا كاملا في خدمات الاتصالات بقطاع غزة، وذلك بعد منع إدخال الوقود ونفاد كافة مصادر الطاقة الاحتياطية.

وفي وقت سابق، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن عمليات حجب أو تقييد الوصول للإنترنت في قطاع غزة تنتهك حقوقا متعددة وقد تكون قاتلة أثناء الأزمات.

 

قرار إسرائيل منع إيصال الوقود إلى غزة سيؤدي لانقطاع كامل للاتصالات

وأوضحت المنظمة، أن “قرار إسرائيل منع إيصال الوقود إلى غزة سيؤدي لانقطاع كامل للاتصالات ما لم يتم تدارك ذلك”.

وكانت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا؛ أفادت بأن الاتصالات في مجمع الشفاء انقطعت بعد ورود أخبار عن اقتحام الاحتلال أقسام المستشفى.

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