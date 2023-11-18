عرض رسمي للأهلي لشراء اليو ديانج.. فرج عامر يكشف التفاصيل

كشف المهندس فرج عامر عن عرض رسمي مقدم للأهلي من أحد الأندية لشراء اليو ديانج عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب فرج عامر:"أحد اندية القمة في الدوري الألماني طلب بعرض رسمي للنادي الأهلي شراء اليو ديانج ، الأهلي طلب نهائيا ٦ مليون بورو".

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة علي تراجع مستوي العديد من لاعبي الأهلي عبر حسابه الشخصي علي فيسبوك



وكتب فرج عامر :"للأسف لازم كولر يعمل تغيير ، تراجع مستوي العديد من لاعبي الأهلي . بيرسي تاو ، احمد عبد القادر ، اليو ديانج ،طاهر محمد طاهر ، في نفس الوقت تصميم لاعبي سيراميكا كليوباترا علي الأداء القوي".



وكتب فرج عامر من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:" موديست علامة استفهام كبيرة جدا ؟ ".

وواصل الجزائري أحمد القندوسي لاعب الأهلي المعار لسيراميكا كليوباترا ، التهديف باحرازه الهدف الخامس له منبداية الدوري مع فريقه ، حيث سجل هدف التعادل في شباك الأهلي لتصبح النتيجة 1-1.





وكان ياسر إبراهيم كان احرز هدف الأهلي الأول ، ونجح القندوسي صديق الامس ومنافس اليوم في تعديل النتيجة في المباراة المؤجلة من الجولة الثانية بمسابقة الدوري.

انتهت المباراة بفوز النادي الأهلي بهدفين مقابل هدف بعد أن أحرز محمد مجدي أفشة هدف التقدم للأهلي في الدقيقة الأولي من الوقت بدل الضائع بالشوط الثاني.