انتهاء فعاليات حملة «100 يوم صحة» بجامعة دمياط



فى إطار التعاون المثمر بين مديرية الصحة وجامعة دمياط تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية لتحقيق الترابط والتكامل بين أجهزة الدولة متمثلة في وزارة الصحة ووزارة التعليم العالي وتحت رعاية السيد الاستاذ الدكتور حمدان ربيع رئيس جامعة دمياط والسيد الاستاذ الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط.

نظمت إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي بمديرية الصحة بالتعاون مع قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعه تحت إشراف الدكتورة رشا رشوان مدير إدارة الإعلام والتعليم والاتصال الصحي والدكتورة دينا ابو صير مدير الرعاية الأساسية والدكتورة اروى بدير منسق المبادرة فعاليات مبادرة 100يوم صحة بجامعة دمياط وذلك لمدة أسبوعين ب14 كلية(الطب_التمريض_الهندسة_الفنون التطبيقية_الحقوق_تربيةرياضية_التجارة_الحاسبات_التربية_العلوم_الزراعة_الاثار_ التربية النوعية_الاداب) من خلال فرق 100يوم صحة من تمريض ومدخلين ورائدات ومثقفين من المركز الطبي العام ومركز مبارك بدمياط الجديدة بقيادة الدكتورة سوزى عز الدين مسئول المبادرات والدكتورة رضوى الشريف مسئول التثقيف .

واكد د/السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة أن مبادرة ١٠٠يوم صحة قدمت خدمات الفحص الطبى للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة و دعم صحة المرأة و الكشف المبكر عن الأورام السرطانية لنحو(٨٧٠٠) مواطن من منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين والطلاب بالجامعه .

كما تم تقديم خدمات التوعية والتثقيف الصحي وعقد ندوات تثقيفية لنحو عشرة آلاف مواطن لرفع مستوى الوعي الصحي وتغيير المفاهيم الصحية الخاطئة من خلال فرق التواصل المجتمعي وتعريف المواطنين بخدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة.