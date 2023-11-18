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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة و الصحة| حيل تساعد على تقوية الذاكرة ومعالجة النسيان..أطعمة تقوي الذاكرة في عمر الأربعين

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

حيل تساعد على تقوية الذاكرة ومعالجة النسيان

انتشر فى الأونة الأخيرة مشكلة قلة التركيز ومعاناة البعض من النسيان، فإذا كنت من ضمن هؤلاء نكشف عن بعض الحيل لتقوية الذاكرة ومعالجة النسيان .

فى وقت قصير .. كيف تنسي شخص تعلقتي به ونال إعجابك ؟

من المهم أن نفهم أن نسيان شخص يستغرق وقتًا وجهدًا، وقد يكون الأمر صعبًا في بعض الأحيان. إليك بعض النصائح التي قد تساعدك في التعامل مع هذه الوضعية .

أطعمة تساعد على تقوية الذاكرة في عمر الأربعين .. تناوليها فورا

يتشكي أغلب جيل الأربعينات من مشكلة النسيان أو ضعف الذاكرة لذلك نقدم بعض النصائح حول الأطعمة التي يمكن أن تساعد على تقوية الذاكرة في عمر الأربعين وفقا لما نشره موقع هيلثي :

التليف الرئوي.. مرض يصعب علاجه ويمكن السيطرة عليه

التليف الرئوي أو التليف الرئوي الاحتقاني هو حالة مرضية تتسم بتلف أنسجة الرئة وتشكل ندبات فيها. يمكن أن يكون التليف الرئوي ناتجًا عن عدة عوامل، بما في ذلك التدخين، والتعرض للملوثات البيئية، والأمراض المناعية، وبعض الأمراض الوراثية.

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