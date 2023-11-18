نشرة المرأة و الصحة| حيل تساعد على تقوية الذاكرة ومعالجة النسيان..أطعمة تقوي الذاكرة في عمر الأربعين

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

انتشر فى الأونة الأخيرة مشكلة قلة التركيز ومعاناة البعض من النسيان، فإذا كنت من ضمن هؤلاء نكشف عن بعض الحيل لتقوية الذاكرة ومعالجة النسيان .

من المهم أن نفهم أن نسيان شخص يستغرق وقتًا وجهدًا، وقد يكون الأمر صعبًا في بعض الأحيان. إليك بعض النصائح التي قد تساعدك في التعامل مع هذه الوضعية .

يتشكي أغلب جيل الأربعينات من مشكلة النسيان أو ضعف الذاكرة لذلك نقدم بعض النصائح حول الأطعمة التي يمكن أن تساعد على تقوية الذاكرة في عمر الأربعين وفقا لما نشره موقع هيلثي :

التليف الرئوي أو التليف الرئوي الاحتقاني هو حالة مرضية تتسم بتلف أنسجة الرئة وتشكل ندبات فيها. يمكن أن يكون التليف الرئوي ناتجًا عن عدة عوامل، بما في ذلك التدخين، والتعرض للملوثات البيئية، والأمراض المناعية، وبعض الأمراض الوراثية.

تصدرت المطربة بوسي تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد تصريح رسمي صادر عن مدير أعمال هشام ربيع، بانه اتحبس بسببها و كانت السبب فى قهرته..