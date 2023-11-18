خلال ساعة واحدة.. الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإخلاء مجمع الشفاء

قال إعلام فلسطيني اليوم السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطالب بإخلاء مجمع الشفاء بغزة خلال ساعة واحدة.

وفي وقت سابق، أكد مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة الدكتور محمد أبوسليمة ان الصورة سوداوية ولا يوجد سوى الجثث والموت والاحتلال لا يزال يحاصر المجمع، مشيرا الي سقوط شهداء كل دقيقة.

وبين مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة ان الاحتلال يتحرك بحرية داخل المستشفى وهو ما ينفي وجود أي مقاومة، مضيفا" نتعرض للإبادة".

وذكر أبوسليمة ان ما سمح الاحتلال بدخوله من ماء وغذاء لا يكفي سوى مئتي شخص حيث نبذل كل ما بوسعنا لإبقاء الأطفال الخدج على قيد الحياة.

وشدد مدير مجمع الشفاء الطبي علي أن الحضانات التي أحضرها الاحتلال لا قيمة لها دون كهرباء.

وأتم أبوسليمة تصريحاته قائلا : نواصل دفن الجثث بالمقبرة التي حفرناها داخل المستشفى.