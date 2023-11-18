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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطار العريش يستقبل طائرات إغاثية عبر الجسر الجوي لنجدة غزة

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يستقبل مفتي الشيشان

واصل  مطار العريش الدولي بشمال سيناء، اليوم السبت  استقبال طائرات تحمل مساعدات إغاثية عبر الجسر الجوي مع الدول العربية والأجنبية مقدمة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة؛ تضامنا معهم في أحداث قطاع غزة. 

 

3 طائرات: 

وقال خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري فرع شمال سيناء: استقبلنا 3 طائرات من روسيا والسعودية والإمارات، وتحمل كميات مختلفة من المساعدات الإنساني والإغاثي والأدوية والمستلزمات الطبية  المتنوعة.، تضامنا مع الفلسطينيين في قطاع غزة. 

 

وأشار زايد إلى إشراف فرق الهلال الأحمر، على تفريغ المساعدات في مخازن العريش مراكز الدعم اللوجستي لحماية المساعدات . 

كما عبرت 3 شاحنات وقود إلى داخل معبر رفح البري في طريق تسليمها إلى الجانب الفلسطيني في قطاع غزه بعد إنهاء إجراءات العبور.

جاء ذلك بعد ساعات من عبور شاحنة وقود تحمل24 ألف لتر  سولار وتسليمها إلى  الانروا في  الجانب الفلسطيني لصالح شركة الاتصالات والمستشفيات .

كما استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، اليوم ، صالح مجييف، المفتي العام لجمهوريه الشيشان اثناء وصوله الى مطار العريش الدولي بشمال سيناء.


واستعرض المحافظ الجهود التي تقوم بها مصر من اجله استقبال وايصال المساعدات الى قطاع غزه.

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محافظ شمال سيناء يستقبل السفير الفلسطيني بالقاهرة


 

العريش الجسر مساعدات الفلسطينيين طائرات

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