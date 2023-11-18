112 محضراً لمخالفات بالأسواق والمخابز والتحفظ على مواد غذائية ببني سويف

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، باستمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.

جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 12 إلى 17 نوفمبر الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتضمن التقرير الذي عرضه م. وصفي عبدالله وكيل الوزارة ، الإشارة إلى تنفيذ خطة المحافظة لخفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين، حيث واصلت المديرية بالتعاون مع الشركات الغذائية تنظيم وتوفير السيارات المتنقلة تحمل كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية (سكر ، زيت ، جبن ، مكرونة، أرز ، سمن الخ وغيرها من السلع الغذائية ( بأسعار مخفضة تصل إلى 25% مقارنة بمثيلاتها بالأسواق العامة وذلك بالبيع المباشر للمستهلك عن طريق السيارات المتنقلة لسهولة الوصول إلى القرى والمراكز البعيدة عن المنافذ والأسواق التجارية وكذلك المرور مع الجهات التنفيذية بالمحافظة بالمرور على المنافذ والسلاسل التجارية لمتابعة تنفذ المبادرة وتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية.

وأسفرت الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، عن تحرير 55 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 9محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، 23 محضرا لإنتاج خبز ناقص الوزن، 4محاضرلعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل وقائمة البيانات، 5 محاضر لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، 3محاضر لعدم صرف بون للمواطنين، و2محضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات والتفتيش، ومحضر لعدم وجود ميزان معتمد، بجانب محضرين للتوقف الكلي عن الإنتاج و4 محاضر للتصرف في 24 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم.

كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر نوفمبر للبدالين بنسبة 75 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة.

وتم تحرير 2 محضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، ومحضرين لعدم الإعلان عن الأسعار، 4محاضر للغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.

ويتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).

و أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، عن تحرير 5 محاضر لمسؤولين عن محلات السجائر لوجود 500 علية مجهولة المصدر وبدون بيانات والبيع بأزيد من السعر المقرر.

كما تحرر محضر لصاحب مخبز سياحي بتجميع عدد 2 جوال دقيق مدعم ، و4 محاضر ضد جزارين لعرضهم لحوم مذبوحة خارج المجزر والتحفظ على 18كجم ، و19 محضراً للعاملين في محلات بيع اللحوم والمواد الغذائية لعدم وجود شهادات صحية سارية ، و16 محضراً لمسؤولى محلات تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، فضلاً عن تحرير محضر ضد مسؤول عن محطة وقود لعدم انتظام القيد في سجل 21 بترول، و3 محاضر لأصحاب مستودعات بوتاجاز لعدم مزاولة النشاط على الوجه المعتاد.