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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يعقد اجتماعا تنسيقيا لتذليل معوقات عمل المستشفيات

محافظ الغربية
محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اجتماعا تنسيقيا لتذليل المعوقات التي تواجه المستشفيات، وذلك عقب جولته الصباحية لمتابعة مستشفى طنطا العام والأورام الجديد والجاري العمل بهما حاليا بسبرباي مركز طنطا، جاء ذلك بحضور المهندس أيمن صدقي رئيس قطاع غرب كهرباء الغربية، المهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان، الدكتور حمدي شطا رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، الدكتور محمد شوقي مدير مركز الأورام، الصحة، هيئة الطرق، المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، استشاريين المشروعين.

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وأكد المحافظ خلال الاجتماع، حرصه على متابعة العمل في المستشفتين من خلال الاجتماعات والجولات الميدانية حتى يتم الانتهاء منها ودخولها للخدمة طبقا للجدول الزمني، لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة، مؤكدا على تذليل كافة التحديات التي تعوق نهو الأعمال من خلال التنسيق بين كافة الجهات المعنية ومتابعة حل كافة التحديات والتعامل الفوري معها.
 

وشدد على سرعة الانتهاء من المستشفتين، وذلك لأهميتهما الكبرى في تخفيف الضغط على المستشفيات القائمة نظرا لما سيقدماه من خدمات طبية لجميع مراكز ومدن المحافظة.


وخلال الاجتماع ناقش المحافظ الأعمال الجاري تنفيذها بمستشفى الأورام الجديد بسبرباي ، والمقامة على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بإجمالي تكلفة مليار و62 مليون جنيه، ومن المقرر أن تضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام الذي من المفترض أن يضم 350 سريرا، تخدم سكان 5 محافظات مجاورة، وأن يكون مركزا لإجراء عمليات زرع النخاع.

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كما ناقش المحافظ المعوقات التي تحول دون استكمال التشغيل بمستشفى طنطا العام الجديد، والتي كان أبرزها عدم دخول التيار الكهربائي إلى البنية التحتية للمستشفى المقامة على مساحة 13 ألف متر مربع، ويضم 11 غرفة عمليات، و31 ماكينة غسيل كلوي، و21 عيادة خارجية، و4 غرف رعاية مركزة.

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