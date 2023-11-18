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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يتعهد بإعادة إعمار غزة حال وقف إطلاق النار

صدى البلد

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن التزام تركيا بقيادة جهود إعادة البناء في غزة، مع التركيز على ترميم البنية التحتية المتضررة والمستشفيات والمدارس، في حالة التوصل إلى وقف إطلاق النار في المنطقة. 

 

جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت أثناء  رحلة عودة الرئيس من برلين، حيث أجرى مناقشات مع القادة الألمان.

 

أكد الرئيس أردوغان: "إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، فسنفعل كل ما هو ضروري للتعويض عن الدمار الذي سببته إسرائيل".

 

أكد أردوغان عزم تركيا على لعب دور محوري في إعادة بناء قطاع غزة الذي مزقته الحرب، مؤكدا على استعادة المرافق الأساسية مثل المدارس والمستشفيات والبنية التحتية للمياه والطاقة.

 

يأتي هذا الإعلان في أعقاب تصاعد التوترات إثر الإعتداء الوحشي الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين، حيث لم يتناول الرئيس أردوغان الجانب الإنساني للصراع فحسب، بل أعاد النظر أيضًا في مسألة القدرات النووية الإسرائيلية.

 

كان الرئيس التركي قد دعا في وقت سابق من هذا الأسبوع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الكشف عن معلومات تتعلق بحيازة إسرائيل للأسلحة النووية.

 

في تصريحاته الأخيرة، كرر الرئيس أردوغان الدعوة إلى إجراء عمليات تفتيش على الأسلحة النووية في إسرائيل، قائلاً: "نحن كتركيا، نوجه هذه الدعوة. يجب فحص الأسلحة النووية الإسرائيلية دون أدنى شك قبل فوات الأوان. وسوف نتابع هذا الأمر. 

 

تسلط تصريحات الرئيس التركي الضوء على نهج متعدد الأوجه، يجمع بين الضغط الدبلوماسي والالتزام بجهود إعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الصراع في المنطقة.

 

بينما يراقب المجتمع الدولي عن كثب تطورات الصراع بين إسرائيل وغزة، فإن الموقف التركي يهدف إلى معالجة المخاوف الإنسانية المباشرة والقضايا الجيوسياسية الأوسع.

 

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