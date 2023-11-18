وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد خططهم لاجتياح جنوب غزة أيضا

قال وزير الدفاع، يوآف جالانت، أن الجيش الإسرائيلي انتقلنا إلى المرحلة الثانية من الهجوم الذي يشنه في غزة في الأيام الأخيرة. وأكد أن حماس تتعرض لضربات قاسية.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أن جنوده يصلون إلى كل الأماكن الحساسة بالنسبة لحماس ويقوموا بضربها، وزعم جالانت أن المئات من حماس قُتلوا في الأيام الأخيرة. وأكد علي أن إسرائيل لن تتردد في القيام بأي عملية.

ووصف جالانت الهجوم الإسرائيلي الذي خلف 12 ألف شهيد، بإنه معقد وأن الجيش يوازن بين عملياته في الجنوب وينظر للشمال.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أن مهمتهم الأولى هي القضاء على حماس وإعادة المختطفين. وشدد علي أن حماس ستدرك قريبا أن ما حدث في شمال غزة سيحدث في الجنوب أيضا.

أكد جالانت أن قواته تضرب كل يوم أهدافا لحزب الله في الشمال ويعملوا لضمان الأمن في الشمال.