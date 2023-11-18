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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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متحدث الأونروا: مدرسة الفاخور تصنف مركزا لإيواء للنازحين.. والاحتلال قصفها 3 مرات متتالية

الأونروا
الأونروا

كشف عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، تفاصيل جديدة عن الأوضاع في قطاع غزة.

وطالب أبو حسنة، في تصريحات تلفزيونية، ضرورة وقف إطلاق النار الفوري والسماح بهدنة إنسانية تسمح برفع الأنقاض عن الضحايا، متابعا: «التقارير تشير إلى آلاف من الضحايا تحت ركام المنازل المستهدفة منذ أكثر من شهر، وهناك تحلل للجثث، فلا أحد يستطيع أن يرفع الركام عنها حتى الآن».

وحول مدرسة الفاخورة التي استهدفها القصف الإسرائيلي العنيف اليوم، أوضح قائلا: تصنف مركزا لإيواء للنازحين، وتعرضت للقصف 3 مرات على مدار تاريخ الحروب الإسرائيلية على غزة.

قصف أماكن النازحين

وحول قصف أماكن النازحين بقطاع غزة؛ قال إن «لدينا 70 مركز إيواء ترفع العلم الأزرق تعرض للاستهداف، فلم يعد علم الأمم المتحدة يشكل حماية لأحد، نحن عاجزون أمام ما يحدث، وهذا يوضح أن قوة الأمم المتحدة على صعيد الصراع العربي الإسرائيلي؛ هي قوة محدودة منذ عشرات السنوات».

وأضاف أبو حسنة، أن المدرسة تقع بمحيط مخيم جباليا الواقع على مساحة أقل من كيلو متر مربع ويسكنه 170 ألف لاجئ فلسطيني، مدينا في الوقت ذاته مشاهد استهداف مراكز إيواء النازحين المتكررة من جانب جيش الاحتلال.

واستطرد قائلا: إن إرسال الوكالة إحداثيات المدارس إلى الجانب الإسرائيلي مرتين يوميا، موضحا أن معظم الضحايا اليوم من النساء والأطفال وكبار السن.

أبو حسنة مدرسة الفاخور الاحتلال عدنان أبو حسنة وكالة الأمم المتحدة الفلسطينيين الاونروا

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