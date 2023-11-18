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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوقفوا هذه الإبادة الجماعية.. دعوة عاجلة من الرئيس الفلسطيني لـ بايدن

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني ونظيره الأمريكي

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، نظيره الأمريكي جو بايدن، إلى التدخل الفوري لوقف الكارثة الإنسانية والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، والتي راح ضحيتها حتى الآن أكثر من 42 ألف فلسطيني غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وتوجه عباس في كلمة متلفزة، اليوم السبت، إلى الرئيس بايدن، الذي يتحمل دون غيره مسؤولية خاصة، لما له من مكانة دولية، وتأثير كبير على سلطات الاحتلال، للتدخل الفوري لوقف العدوان، وتقديم الإغاثة لشعب فلسطين المحاصر في قطاع غزة، كذلك وقف اعتداءات قوات الاحتلال وإرهاب المستوطنين المتواصل ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، والتي تنذر بانفجار وشيك.

وأكد أن الشعب الفلسطيني يستحق أن يعيش على أرض وطنه بحرية وكرامة، وسيبقى صامدا على أرضه حتى ينال حقوقه المشروعة في الاستقلال والدولة بعاصمتها القدس.

وأضاف: "إن ما يتعرض له شعبنا من قتل وتدمير، يفوق طاقة البشر، ماذا تنتظر أمريكا أمام ما يجري من إبادة جماعية لأبناء شعبنا في قطاع غزة؟، ألا يكفي ما سفك من دماء الأطفال والنساء والشيوخ حتى تصحو ضمائر العالم؟".

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