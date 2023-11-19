ندوات توعوية دينية ذات طابع اجتماعي وتنموى بمراكز الشباب في شمال سيناء

نفذت منطقة شمال سيناء الازهرية ، فعاليات الأسبوع الثانى من برنامج الرواق الأزهرى (النسخة الثانية) بإقامة ندوات توعوية دينية ذات طابع إجتماعي وتنموى بمراكز الشباب بعنوان ( مكانة الأب والأم فى الأسلام ).

وذلك فى إطار تنفيذ البروتوكول المشترك والتعاون الدائم والمثمر بين وزارة الشباب والرياضة والجامع الأزهر الشريف .، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ،و جيهان حنفى وكيل الوزارة ورئيس الأدرة المركزية لتنمية النشء ،و إيمان عثمان مدير عام الأإدارة العامة للموهوبين والمبدعين ،و إيهاب حسن عبد الوهاب مديرعام مديرية الشباب والرياضة.

التقويم الفكري :

حيث تم تنفيذ ندوة ديني بمركز شباب نجيلة التابع لأدارة رمانة ، فى إطار التقويم الفكرى والعقائدي للنشء وتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة و نبذ الأفكار المنحرفة والثقافات المشوهة والرديئة بالمجتمع ،وقد حاضر فى الندوة فضيلة الواعظ هيثم محمد محمد علي.

وقال الدكتور عبد الله محي الدين مدير إدارة البرامج الثقافية بالأدارة المركزية لتنمية النشء ، إن الندوة ضمن سلسلة ندوات دورية مرتقبة متنوعة الموضوعات ييتم تنفيذها كل يوم سبت على مدار خمسة أشهر متصلة بعدد من مراكز الشباب بالتنسيق مع إدارات الرواق الأزهرى بالمحافظة.



يتابع تنفيذ الندوات كل من حسين عبد العزيز مدير إدارة الرواق الأزهرى و إيهاب الزرباوي مشرف ومتابع ملف برنامج الرواق الأزهرى بإدارة تنمية النشء .

