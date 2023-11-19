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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ناقوس خطر في غزة.. قوات الاحتلال تستخدم الفسفور الأبيض ضد الفلسطينيين

غارات الاحتلال على
غارات الاحتلال على غزة

دقت منظمة هيومن رايتس ووتش ناقوس الخطر من إن إسرائيل تستخدم "الفسفور الأبيض" المحظور في قطاع غزة وفي لبنان أيضاً، مما يعرض حياة العشرات من الأبرياء للخطر، وفق ما ذكرت صحيفة صنداس اندبندنت.

قالت الصحيفة الجنوب افريقية، إنه من الناحية المثالية، يتعين على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يتحدث بصوت واحد لإدانة مثل هذه التجاوزات. 

ومع ذلك، فإن عددًا لا يحصى من المصالح الجيوسياسية المتنافسة قد وضعت محنة الشعب الفلسطيني في المقعد الخلفي.

اعتبرت الصحيفة أن المدنيين الأبرياء المحاصرين بالفسفور الأبيض القاتل في لبنان محكوم عليهم بالهلاك مثل جيرانهم في قطاع غزة بفلسطين.

يمكن أن يسبب الفسفور الأبيض "حرقًا عميقًا في العظام، مما يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة مدى الحياة.
ويمكن استخدامه أيضًا "لإنشاء ستائر من الدخان وتحديد الأهداف وحرق أهداف العدو".

واستخدمت إسرائيل الفسفور الأبيض على نطاق واسع خلال قصفها لقطاع غزة في عام 2009. وكانت هناك إدانة دولية في ذلك الوقت.
كما أنها تستخدمه الآن.

ويأتي اتهام هيومن رايتس ووتش ضد جيش الدفاع الإسرائيلي في أعقاب التحقيق المستقل الذي أجرته المنظمة. 
وأظهرت "استخدامات متعددة للفسفور الأبيض الذي تطلقه المدفعية" فوق ميناء مدينة غزة و"في موقعين ريفيين على طول الحدود الإسرائيلية اللبنانية".

انضم الرئيس الجنوب افريقي سيريل رامافوزا إلى جوقة متزايدة من الأصوات الدولية ضد ما وصفه الكثيرون بـ “عملية الإبادة الجماعية” التي يقوم بها جيش الاحتلال  في غزة.

وفي حديثه خلال زيارته الرسمية إلى قطر، كشف رامافوزا كذلك أن جنوب أفريقيا ستجر بإسرائيل الى المحكمة الجنائية الدولية. 
وتريد بريتوريا محاسبة إسرائيل على ما وصفه وزير العلاقات الدولية والتعاون الدولي، الدكتور ناليدي باندور، بـ "جرائم حرب".


وناقش برلمان جنوب أفريقيا أيضًا ما إذا كان سيتم قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة اليهودية.
وتفضل الأحزاب الرئيسية في البرلمان، ولا سيما حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم وثالث أكبر حزب، حزب المناضلون من أجل الحرية الاقتصادية، قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل.

ومن المتوقع أنه عند التصويت  ستكون الغلبة لكل من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي وحزب الجبهة الديمقراطية المتحدة الذي يتزعمه يوليوس ماليما.
ومن المتوقع التصويت على هذه المسألة خلال الأيام السبعة المقبلة.
 

الخطر هيومن رايتس ووتش الفسفور الأبيض

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