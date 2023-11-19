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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

اتحاد "الكياك والكانوي" يعلن أسماء البعثة المشاركة في بطولة أفريقيا بنيجيريا المؤهلة للأولمبياد

لعبة الكياك والكانوي
لعبة الكياك والكانوي

أعلن الاتحاد المصري للكياك والكانوي برئاسة أيمن شويته، أسماء بعثة المنتخب الوطني المشاركة في البطولة الافريقية بنيجيريا المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".


وضمت البعثة الدكتور خالد سمير نائب رئيس الاتحاد ورئيس البعثة وأحمد وجدي مدربا، باسل هشام إداريا، وعبد الحميد طارق فنيا، وضمت قائمة اللاعبين: سما فاروق ومحمود شوشه ومحمد طارق وفرح هويدي ، آيه محمد ، يوسف ممدوح وحمزه أيمن وسهيل أحمد ومحمد خالد وعلي حسن وإسلام هاني ومحمد جمال وهنا محمد ولمار أحمد.


وقال أيمن شويته إن الاتحاد لم يدخر جهدا في إعداد لاعبي المنتخب استعدادا لتلك البطولة، التي تقام خلال الفترة من 21 وحتى 27 من شهر نوفمبر الجاري، والعمل على تأهيل أكبر عدد من اللاعبين لأوليمبياد 2024 من خلال البطولة الأفريقية. 


وأشاد بالدعم الكبير من وزارة الشباب والرياضة واهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالاطمئنان المستمر على المنتخب ولاعبيه وخطة إعداده وتقديم الدعم المادي والمعنوي للاتحاد والمنتخب لاستمرار تطويره وإعداده بالصورة اللازمة للتأهيل وتحقيق الميداليات.


وكان الاتحاد الدولي قد أعلن اختيار الحكم الدولي منى محمود للتحكيم بأوليمبياد باريس 2024 في سابقة هي الأولى في تاريخ الاتحاد لمشاركة حكم مصري للكانوي والكياك في تحكيم دورة الألعاب الأولمبية، وجاء ذلك بعد اختيار الاتحاد الدولي للكانوي والكياك لها للتحكيم في بطولة العالم المؤهلة لأولمبياد باريس، والتي استضافتها ألمانيا اغسطس الماضي.
 

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