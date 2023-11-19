بنك مصر ووزارة الشباب يوقعان بروتوكول تعاون للتوعية بالشمول المالي والرقمي

وقع بنك مصر الحكومي برئاسة محمد الإتربي، بروتوكول تعاون مع وزارة الشباب والرياضة لدعم استفادة الشباب من برامج التحول الرقمي و تطبيق منظومة الشمول المالي على هامش انطلاق حملة " جيل بكرة " علي مستوي ٣٠٠ مركز شباب مستهدف ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " في الفترة من ٢٠٢٣ وحتى ٢٠٢٥ و التي تنفذها وحدة الشمول الرقمي و المالي بالوزارة

وقام بالتوقيع على البروتوكول عاكف المغربي، نائب رئيس بنك مصر و سعيد مازن، وكيل وزارة الشباب والرياضة بحضور كلا من هند فهمى، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري بالبنك ، و كلا من شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي و خالد بسيوني - مدير عام الشمول المالي بالبنك المركزي المصري ووممثلي وزارة الشباب والرياضة و البنك.

علق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بأن البروتوكول يتوافق مع رؤية الدولة المصرية في وضع الثقافة المالية والعمل على رفع الوعي بالشمول المالي والتحول الرقمي، والعمل على تمكين كافة فئات الشباب في التحكم بمستقبلهم المالي من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المدفوعات الرقمية التي يقدمها بنك مصر، بالإضافة إلى كافة منتجات وخدمات الشمول المالي المقدمة للشباب .

أضاف محمد الإتربي، رئيس بنك مصر واتحاد بنوك مصر، أن بنكه داعم بقوة لأنشطة " الشباب والرياضة" إذ تملك الشريحة الأكبر في المجتمع المصري و تساعد في دعم كافة المبادرات والمخططات التنموية للدولة.

ذكر شريف لقمان، وكيل محافظ قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي، بأن البروتوكول يعد استكمالا لأوجه التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبنك المركزي، حيث يأتي الاهتمام بالشباب تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية ممثلة في جميع مؤسساتها.

أضاف أن البنك المركزي يعمل على توجيه البنوك على الوصول الي الشباب من خلال استغلال اوجه التعاون مع الوزارة والقيام بحملات للتوعية المالية على اهمية الشمول المالي والتحول الرقمي والعمل على توفير الخدمات والمنتجات المصرفية بما يتماشى مع متطلباتهم.

وأشار الى زيادة نسب الشمول المالي علي مستوي الجمهورية والتي وصلت الى٦٧.٣% في يونيو ٢٠٢٣ ، فضلا عن الاهتمام بمحور التثقيف المالي، وتوجه بالشكر لاتحاد البنوك وبنك مصر على دعم ملف الشمول الرقمي والمالي" والمشاركة في حملات التوعية والشمول المالي بمراكز الشباب.