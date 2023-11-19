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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يناقش آلية تغطية المروى المجاور لمساكن سندوب بطول 900 متر

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ؛  اجتماعاً لمناقشة آلية تغطية المروي الخاصة المجاوره لمساكن سندوب بمدينة المنصوره بطول 900 متر للحفاظ علي العمارات السكنية من تسريب مياه الري أسفل العمارات مما سيؤدي إلى تتضرها.


جاء ذلك بحضور الدكتور طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة ، والمهندس محمود المرسي مدير عام هيئة الأوقاف بالدقهلية ، والمهندس محمد مشالي مدير عام ري غرب الدقهلية ، واللواء سمير صدقي رئيس مركز المنصوره ،والمهندسة مني الساعي مدير إدارة متابعة المشروعات بالمحافظة .
 

ووجه " المحافظ " بسرعة التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية ( وزارة الأوقاف - وزارة الري - وزارة الزراعة ) لتوفير الاعتمادات المالية لتغطية المروي حفاظاً علي الرقعة الزراعية وضمان وصول مياه الري الي الأراضي الزراعية والحفاظ علي العمارات السكنية أيضاً من أي أضرار.


وأكد "مختار" أن المحافظة تعمل من خلال التنسيق والتعاون مع كافة الوزارات وأجهزة الدولة المعنية لتقديم كافة الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الخدمية وحل مشاكلهم.


والجدير بالذكر أن مشروع إعادة تطوير وبناء مساكن سندوب تم بناءً علي قرار  الرئيس  السيسي رئيس الجمهورية بتطوير هذا المشروع أثناء افتتاحه مشروع كوبري سندوب العلوي، حيث أصدره تعليماته علي الفور للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ هذا المشروع من خلال التنسيق مع وزارة الأوقاف ومحافظة الدقهلية، وقامت المحافظة بدفع ايجار شهري لكافة الأسر التي كانت تسكن تلك العمارات طول مدة تنفيذ المشروع لتدبير وحدات سكنية مؤقتة لحين إعادتهم مره أخري إلي هذه العمارات بعد تطويرها.

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الهندسية للقوات المسلحة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية السيسى رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية محافظ الدقهلية وكيل وزارة الزراعة وزارة الزراعة وزارة الأوقاف وزارة الزراع

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