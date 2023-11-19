صندوق رعاية المبتكرين: توفير منصة تجمع بين رواد الأعمال والداعمين لهذا القطاع

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تنظيم ملتقى الابتكار (Innovation Arena) على هامش معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا (ICT Cairo )، وذلك برعاية وزير التعليم العالي.

ويُنظم الصندوق ملتقى الابتكار على هامش معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، الذي انطلقت فعالياته اليوم الأحد ويستمر حتى 22 نوفمبر الجاري.

وقال الدكتور ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إن الصندوق استعد لتنظيم ملتقى الابتكار بمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.

وأوضح أن الاستراتيجية ترتكز في أحد محاورها على تشجيع ريادة الأعمال، وربط التعليم بالصناعة، مشيرًا إلى أن ملتقى الابتكار يهدف إلى توفير منصة تجمع بين رواد الأعمال، والخبراء، والجهات الداعمة لقطاع ريادة الأعمال؛ بهدف تبادل الخبرات، والمعرفة، وتعزيز التعاون من أجل تطوير وتنمية الشركات الناشئة.

وأضاف الدكتور ضياء خليل أن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ سيقدم من خلال ملتقى الابتكار العديد من الخدمات المختلفة لرواد الأعمال، ومن بينها تقديم التمويل للشركات الناشئة المصرية في مرحلة التأسيس أو النمو، بالإضافة إلى قيام الصندوق بتقديم خدمات التوجيه والإرشاد لرواد الأعمال، من خلال شبكة من الخبراء والموجهين في مجال ريادة الأعمال.

وأكد أن التدريب من بين الخدمات التي سيقدمها الصندوق في الملتقى، وذلك من خلال تقديم جلسات توجيه وإرشاد لرواد الأعمال، بمشاركة خبراء ومختصين في مجال التسويق، وريادة وإدارة الأعمال؛ بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، كما سيقوم الصندوق بتقديم عدد من الأنشطة والفعاليات خلال الملتقى، ومن بينها جلسات النقاش حول الموضوعات المختلفة ذات الصلة بريادة الأعمال، والمسابقات لاختيار أفضل الشركات الناشئة المصرية.