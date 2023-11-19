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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

في متناول الجميع..سيارات مستعملة تحت 75 ألف جنيه

شاهد| في متناول
شاهد| في متناول الجميع..سيارات مستعملة تحت 75 ألف جنيه

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة خلال الفترة الماضية ، مما جعل المواطنين المقبلين علي شراء السيارات يتجهون الي سوق السيارات المستعمل ، وذلك لما يتوافر به من سيارات مميزة تناسب جميع المواطنين ، وتساعدهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم ، بالإضافة الي أن السيارات المستعملة تتميز بتوافر قطع غيارها .

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- يعرض موقع صدى البلد 5 سيارات مستعملة تباع باقل من 75 ألف جنيه :

1- لادا 2107 موديل 2009 :

تباع سيارة لادا 2107 موديل 2009 باللون الأبيض داخل سوق السيارات المستعمل ، وتحتوي علي ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتستمد قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وبها رخصة سارية لمدة 8 شهور ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

لادا 2107 موديل 2009 

سعر سيارة لادا 2107 موديل 2009 بسوق المستعمل المصري يصل الي 75 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

2- بيجو 504 موديل 1978 :

زودت سيارة بيجو 504 موديل 1978 بمحرك سعه 2000 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال، ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 600 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، ولا يوجد بها دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

 بيجو 504 موديل 1978

تباع سيارة بيجو 504 موديل 1978 داخل سوق السيارات بسعر 65 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

3- رينو أوبتيما موديل 1998 :

تمكنت رينو أوبتيما موديل 1998 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وبها رخصة سارية، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

رينو أوبتيما موديل 1998 

تأتي سيارة رينو أوبتيما موديل 1998 داخل سوق السيارات المصري بسعر 55 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

4- نيسان داتسون موديل 1982 :

تحصل سيارة نيسان داتسون موديل 1982 علي قوتها من محرك سعه 2000 سي سي ، ومدعوم بها ناقل حركة مانيوال، وتباع باللون الأبيض، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها دهانات خارجية .

 

نيسان داتسون موديل 1982

يبلغ سعر نيسان داتسون موديل 1982 داخل سوق السيارات المصري 50 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

5- سوزوكي ماروتي موديل 1995 :

تنقل قوة سيارة سوزوكي ماروتي موديل 1995 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعه 800 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية حتي 2024 القادم ، ويوجد بالسيارة دهانات داخلية وخارجية .

سوزوكي ماروتي موديل 1995

تتواجد سيارة سوزوكي ماروتي موديل 1995 داخل سوق السيارات المصري بسعر 40 ألف جنيه، ويخلف السعر حسب أداء المحرك .

لادا 2107 موديل 2009 بيجو 504 بيجو 504 موديل 1978 رينو اوبتيما رينو أوبتيما موديل 1998 نيسان داتسون نيسان داتسون موديل 1982 اسعار السيارات الجديدة لادا 2107

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