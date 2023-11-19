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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اركب BYD F3 "كسر زيرو" 2022 .. بأفضل سعر

BYD F3
BYD F3

تعتبر السيارة BYD F3، واحدة من اشهر السيارات المقدمة بالسوق المصري عن فئة السيدان الاقتصادية، والتي اكتسبت شعبية كبيرة نسبة للعديد من المقومات، ابرزها السعر المناسب، بالاضافة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها، ومساحتها الداخلية التي تسع لـ 5 افراد.

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وظهرت السيارة BYD F3 للبيع عبر الانترنت، بواسطة احد الصفحات الالكترونية، وهي بحالة "كسر الزيرو"، بعد أن قطعت مسافة إجمالية قدرها 7000 كيلومتر، بالاضافة إلى انتمائها إلى الفئة الأولى لموديلات 2022.

BYD F3

وتأتي السيارة BYD F3 موديل 2022 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، بحالة الفبريكا من الداخل والخارج، مع طلاء باللون النبيتي، بالاضافة إلى وجود عدة تجهيزات منها، زجاج كهربائي التحكم، بالناحية الأمامية والخلفية، وقفل مركزي، وانذار مانع للسرقة.

BYD F3

وتضم السيارة BYD F3 نظام صوتي ترفيهي، وعجلة قيادة باور قابلة للاماله، ومكيف هواء يدوي، وفرش جلد للمقاعد، وزجاج خلفي مظلل، مع جنوط، ووسائد هوائية بعدد 2 بالناحية الأمامية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

BYD F3

وتستمد السيارة BYD F3 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع انتاج 108 حصان، و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات مانيوال من 5 نقلات "دفع أمامي".

BYD F3

سعر السيارة BYD F3 "كسر زيرو" موديل 2022 

 

تباع السيارة عبر احد الصفحات الالكترونية المتخصصة في هذا الموضوع، تحت حالة كسر الزيرو، بقيمة سعرية قدرها 400 الف جنيه.

byd بسبب انقطاع الكهرباء كسر الزيرو سعر السيارة BYD F3

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