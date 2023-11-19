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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

إبراهيم لطفي: ندرب الطلاب عمليا حتى يستطيعوا الالتحاق بسوق العمل

صدى البلد

عرض فريق الفورمولا بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان تجربته في المشاركة في مسابقة مشروع الفورمولا والذين استطاعوا أن يسافروا لعرض تجربتهم وعربيتهم التي صنعوها في جامعة اكسفورد بروكس بإنجلترا، وتم ذلك برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم والدكتور أحمد الجيوشي نائب الوزير السابق للتربية والتعليم للتعليم الفني والأستاذ بقسم تكنولوجيا السيارات ومدير مشروع الفورمولا بالكلية، والدكتور ياسر فتوح المدرس بقسم تكنولوجيا السيارات ومشرف مشروع الفورمولا .

في بدايه اللقاء رحب الدكتور ياسر بالطلاب وقال ان مثل هذا اللقاء هام جدا للطلاب يثري ثقافتهم وينمي معلوماتهم، واوضح ان طلاب الفورمولا سافروا اسبوع الي انجلترا العام الماضي لزيارة جامعة اكسفورد بروكس و تعرفوا علي البرامج والمعامل وكيفية تجميع المكونات و برامج التصميم وعرض الطلاب الممثلين عن فريق الفورمولا الطلابية تجربة نجاح الفريق العام الماضي للطلاب الجدد لتحفيزهم علي التفوق والنجاح والتقدم نحو الافضل .

قامت الطالبه هند ممدوح  الفرقة الرابعة  قسم تكنولوجيا السيارات الهجين  بتوضيح  مسابقه الفورملا بكل جوانبها، قامت بتعريف المسابقه والتي تنقسم الي استاتيك و ديناميك Static and Dynamic عباره عن تحدي تعليمي بتنظمه مؤسسة المهندسين الميكانيكا بانجلترا الهدف منها هي تحويل الخبرات العلميه التي يدرسها الطلاب الي خبرات عمليه علي ارض الواقع من خلال تصميم وتنفيذ وتصنيع سياره سباق بمواصفات وقواعد معينه تحددها المسابقه ثم اندرجت الي كيفيه تكوين الفريق وتقسيم المجموعات واختيار القاده لكل جروب ومن ثم عرفت خطه عمل الفريق Gannt chart والتي عباره عن مجموعه من الأهداف التي تحدد بوقت معين ومن ثم عرفت جوانب المسابقه من حيث فئات المشاركه فيها والجامعات المصريه التي تشارك فيها ثم تحدثت عن سفر ٤ طلاب من الفريق الي انجلترا العام السابق الي فريق أكسفورد بروكس بانجلترا لمشاركة الخبرات والتجارب السابقه واكتساب بعض المعارف الهندسيه والعلميه والعمليه ، وختمت حديثها عن المهارات والمعارف التي أكتسبها الطلاب من تلك الزياره
وقام  الطالب سيد جبر بتعريف نفسه وتحدث عن ورشه العمل التي تمت في الكليه بحضور نخبه من العلماء في مجال السيارات بشكل عام وأهداف تلك الورشه ومخرجتها ومن ثم انتقل في الحديث   الي زياره فريق هندسة  عين شمس الفريق المنافس لنا في تلك المسابقه لاكتساب بعض الخبرات منهم أيضا ومن ثم  الي حدث IPG التي حصدنا فيه المركز الخامس عالميا واختيار حديثه عن بعض المهارات التي اكتسبها الفريق من تلك التجربه وأشار دكتور أحمد الجيوشي ان النجاح في الفريق عائد علينا من مجهود الطالب عبدالله أشرف الذي قام بعمل مميز جدا ادي الي نجاح الفريق كله .

وتحدث الطالب عبدالرحمن عبدالفتاح  عن مشروع الـ Demo kit والأهداف الأساسية فيه زي تعلم واكتساب بعض المهارات خلال فترة المشروع المهارات الهندسية بالتطبيق العملي للتصميم و مهارات العمل في فريق و  مهارات البحث وحل المشاكل التي قد تواجهنا في المشروع ، و عن البرامج الهندسية الشائعة زي AutoCAD و SOLIDWORKS و Matlab و اهميتها ف اكتساب تحليلات واختبارات التصميمات الهندسية ، عن سفرية مناقشة مسابقة Formula student UK في إنجلترا التي كانت منافسة مع 36 جامعة من حول العالم وكذلك التطرق لأهمية الاهتمام بالتكلفة والتصميم الهندسي بالعمل والتوضيح الكامل للوصول لمركز متميز.

وعلي صعيد اخر قال إبراهيم لطفى عميد كلية التكنولوجيا والتعليم، ان اختياره لقسم السيارات وانه قد استطاع تحقيق نجاح  كبير، وأنه من الهام أن يجتهد الطالب في دراسته، ونوه الي ان الطالبة امل مدبولي قائد فريق الفورمولا وتخرجت العام الماضي من الكلية  حصدت وظيفة في احدي الشركات فور تخرجها لاشتراكها في مسابقة الفورمولا.

وفي نفس السياق قال دكتور أحمد الجيوشي ان الهدف  الأساسي من  مسابقة  الفورمولا هوالتعليم وليس المنافسة عشان تتخرج وانت فاهم حاجة لكن مين اتعلم وكام واحد فاهم يحول التكنولوجيا الي منتج  في جامعة اكسفورد برووكس كان لازم الفريق يقعد كل يوم مع بعضه عشان يتعلموا فمجرد الاشتراك في الفريق تكتسب مهارات مختلفة وتصل لاهداف محددة فالمهم ان تضع لنفسك هدف وتشتغل بجد وتدور وتقارن وتراجع لازم يبقي جواك مهارات تناسب اسم الفورملا وده بيحصل بالشغل عشان ترفع شأنك وترفع اسم كليتك

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