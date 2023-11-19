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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صرف مكافأة استثنائية للاعبي المنتخب بعد الفوز على سيراليون.. تفاصيل

صدى البلد

أكد خالد الدرندلي نائب رئيس اتحاد كرة القدم، ورئيس بعثة منتخب مصر في ليبيريا، أن الحصول على 6 نقاط في بداية مشوار تصفيات كأس العالم 2026 أمر رائع، خصوصا في ظل حالة الإجهاد والأجواء واللعب على النجيل الصناعي، مشيرًا إلى أن الهدف هو صدارة المجموعة في المقام الأول.

وقال "الدرندلي"، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر قناة “etc”، "بعثة سيراليون تواجدت منذ أيام في ليبيريا، وحصلوا على راحة أكثر من مصر، ولكن لابد من منح اللاعبين حقهم في المباراة، خصوصا في ظل أجواء القارة السمراء، ومنتخب مصر له ثقل كبير في أفريقيا، وأتمنى تحقيق لقب كأس الأمم في كوت ديفوار وهو ما ينقص هذا الجيل من اللاعبين".

وأضاف "سوف نتحرك إلى القاهرة في الثانية عشر والربع صباح اليوم، وروي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، اتخذ قرار باستبعاد ثلاث لاعبين (إمام عاشور- طارق حامد - حسين الشحات) وهو خاص بمواجهة سيراليون فقط، وليس استبعاد دائم للاعبين، والمدرب لم يشترط اعتذار أي لاعب كما تردد، وغير صحيح أيضا أنه سيقوم باستدعاء لاعب واحد من الثلاثي مستقبلا، فيتوريا شخصية محترمة، والقرار للمباراة الماضية فقط".

وواصل: "الثلاثي (إمام عاشور- طارق حامد - حسين الشحات) من العناصر المميزة، وسبق وتواجدت معهم في معسكرات سابقة، هم في منتهى الالتزام، واستقبلوا قرار فيتوريا بهدوء ولم يحدث أي خروج عن النص مطلقًا".

وأكمل: "قولت لـ محمد الشناوي سأصنع لك تمثالًا بعد التألق مع منتخب مصر أمام سيراليون، لاعب له وزنه وحارس مميز، وتألق بشكل واضح في المباراة، وكلنا فخورين به".

وزاد: "محمد صلاح يمر كثيرًا بنفس الموقف الذي تعرض له اليوم، والشعوب الإفريقية شعورها جيد تجاه كل لاعبي المنتخب المصري، والجميع اليوم كان يهتف للاعبي منتخب مصر، وكان هناك جاليات عربية كانت تدعم وتؤازر المنتخب، وتواجد أيضًا شخصيات رياضية في المقصورة من سيراليون، وحرصوا على تحية منتخب مصر، والذي أصبح يضم عناصر محترفة رائعة مثل مرموش ومصطفى محمد ومحمد النني وتريزيجيه وغيرهم والذين أصبحوا معروفين على مستوى القارة وهو ما يشعرنا بفخر شديد".

وأضاف: "محمد النني أيضا كان يحظى بتحية الجماهير وتم عمل لافتة كبيرة له خلال التدريب بالأمس، وكانوا حريصين على التقاط الصور معه، ونحن سعداء بهؤلاء اللاعبين المميزين الذين يلعبون في أقوى الدوريات، وجميع المحترفين سيعودون إلى مصر، ثم يغادورا إلى أنديتهم في أوروبا".

وأكد: "لدينا لائحة خاصة سيتم تطبيقها بشأن المكافآت، وتم عمل مكافأة استثنائية بعد الفوز على سيراليون".

وتابع: "فيتوريا يعمل على متابعة كل المحترفين، وكذلك بعض المصابين مثل أحمد حجازي والونش وغيرهم، ونتمنى وجودهم مع المنتخب في امم إفريقيا وسيتحدد ذلك على حسب جاهزيتهم".

وأشار إلى أنه كان حريص على متابعة منتخب مصر للشباب أمام تونس، مؤكدا أنه سيتم الجلوس مع الجهاز الفني ودعمه من أجل اصلاح الأخطاء وتقديم نتائج جيدة في المرحلة المقبلة.

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