الشباب والرياضة بأسوان تواصل حملة "شارك.. الكلمة كلمتك"

تواصل مديرية الشباب والرياضة بأسوان فى نشر الحملة القومية تحت شعار "شارك.. الكلمة كلمتك" لتعزيز المشاركة السياسية التي أقيمت بمركز شباب مدينة كوم أمبو.

جاء ذلك بحضور ٢٤٤ شابا وفتاة من أعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية بمدينة كوم أمبو، وذلك بهدف تعزيز المشاركة السياسية لشباب مصر في الانتخابات الرئاسية القادمة.

الكلمة كلمتك

وتحمل الحملة شعار “ شارك ٠٠ الكلمة كلمتك” حيث تنفذ الإدارة المركزية للتعليم المدني والبرلمان بوزارة الشباب والرياضة اللقاءات على مستوى الجمهورية بواقع ١٦٢ لقاء حواريا، بمشاركة أساتذة متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري لنشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب على المشاركة في الاستحقاق الرئاسي المقبل باعتبارها واجب وطني ومسؤلية تقتضيها واجبات المواطنة.

وتشمل الحملة جميع فئات الشباب في كل أنحاء الجمهورية، وأن الأمانة تقتضي المشاركة في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع وتوظيف الحقوق الدستورية ليشهد العالم على عظمة الشعب المصري ويكون نموذجًا يحتذى به أمام كل الدول.

وتحدث الحضور الكبير الذي ضم الدكتور محمد جابر عباس وكيل كلية الخدمة الاجتماعية بأسوان، والشيخ محمد أحمد مدير أوقاف كوم أمبو، والمهندس شوقي مصطفى رئيس المدينة.

جهود

وذكر ناصر سليم مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان، في كلمته، إن الهئية الوطنية للانتخابات أعلنت إجراء الانتخابات الرئاسية في الفترة من العاشر إلى الثاني عشر من ديسمبر المقبل، ومن المتوقع إعلان نتائج الانتخابات في 18 ديسمبر.

وفي سياق آخر شهدت مدينة أسوان تنظيم أحزاب مستقبل وحماة الوطن مؤتمرات جماهيرية حاشدة لدعم المدشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة لاستكمال انجازته ومسيرة التنمية بمحافظات مصر.

وشهدت المؤتمرات توافد الآلاف من المواطنين من أهالي أسوان لدعم وتأييد المرشح عبدالفتاح السيسى، بالإضافة إلى حضور العديد من القيادات الشعبية والتنفيذية فى محافظة أسوان.

وكان قد قدم اللواء أشرف عطية شكره لمنظمة اليونسكو العريقة على الدعم المستمر الذى تقدمه المؤسسة لأسوان فى ظل الإهتمام الكبير الذى يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسى لعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية.

وأوضح المحافظ بأن ذلك يتواكب مع ما يوجد من الخبرات المتراكمة والعلاقات الوطيدة مع منظمة اليونسكو والتى شهدت معها محطات وعلامات مضيئة ستظل محفورة فى ذاكرة التاريخ ، وتستكمل حالياً بأعمال مؤثرة سواء فيما يتعلق بمدن التعلم والإبداع والعلوم والثقافة ليمثل اليونسكو بالنسبة لأسوان قيمة مضافة ، وهو الذى تحكمة الثقة الكاملة والمتبادلة بين الجانبين.