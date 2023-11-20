بهذه الطريقة.. اعرف إزاي تتحدث مع روبوت على الواتساب

ترفع واتساب مستوى أدائها حقًا من خلال دمج الذكاء الاصطناعي في منصتها لتحسين تجربة المستخدم بشكل أكبر. قبل أسابيع قليلة فقط ، كانوا يختبرون الملصقات التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي ، والآن قاموا بتقديم ميزة دردشة روبوت AI ، والتي لا تزال قيد الاختبار التجريبي. لقد أدلوا بهذا الإعلان المثير للإعجاب حول الذكاء الاصطناعي في Meta Connect 2023.

ميزة دردشة روبوت AI من واتساب في أحدث تحديث لـ واتساب (الإصدار 2.23.24.26) المتاح عبر برنامج Google Play Beta ، يوجد اختصار جديد رائع في علامة التبويب "الدردشات". يمكنك العثور عليه كزر فوق رمز الدردشة الجديد. يجعل هذا الاختصار من السهل جدًا الانتقال إلى الدردشات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى المرور عبر قائمة جهات الاتصال الخاصة بك.

يتعلق هذا التغيير بإضفاء المزيد من السلاسة والراحة للمستخدمين ، مما يوفر لهم الوقت والجهد عندما يرغبون في إجراء محادثات بمساعدة الذكاء الاصطناعي داخل التطبيق. في الوقت الحالي ، هذه الميزة متاحة لمجموعة مختارة من مختبري الإصدار التجريبي ، ولكن من المتوقع طرحها أمام جمهور أوسع قريبًا.

بالإضافة إلى ذلك ، تعمل واتساب أيضًا على ميزات تجريبية أخرى مثيرة ، مثل رمز سري للوصول إلى الدردشات المقفلة وخيار ملف تعريف منفصل لمساعدة المستخدمين في التمييز بين اتصالات العمل والشخصية. من المؤكد أن هذه التحديثات ستجعل واتساب أكثر تنوعًا وسهولة في الاستخدام في المستقبل القريب.