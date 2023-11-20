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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مياه الشرب بالشرقية تعلن استعدادها لموجة الطقس السيئ واحتمالية سقوط أمطار

صدى البلد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاستعداد الجيد للتعامل مع التقلبات الجوية وهطول الأمطار المحتمل من خلال مراجعة صفايات الأمطار ورفع الأتربة منها وكذلك بالوعات الصرف الصحي ومطابق غرف الصرف بالشوارع الرئيسية والجانبية وخاصة الأماكن التي تتراكم بها مياه الأمطار كالأنفاق ومنازل ومطالع الكباري حتى لا تتسبب في إعاقة حركة السيارات والمواطنين.

شدد المحافظ على ضرورة الانتشار الجيد لسيارات شفط المياه بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضعها في حالة تأهب قصوى للتعامل مع أي أحداث غير متوقعة وسرعة التنسيق مع إدارة المرور لتحديد الطرق والمحاور البديلة في حالة إغلاق أي شوارع او ميادين رئيسية لتسهيل حركة السيارات و عبور المواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تم وضع خطة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لتمركز المعدات في الأماكن المتوقع تجمع المياه بها وتجهيز عدد من البدالات ومعدات الكسح لسحب مياه الأمطار أولاً بأول من الشوارع تجنباً لإغلاقها وحدوث تكدسات مرورية بها.

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أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه تم تجهيز غرفة عمليات بالشركة تكون على تواصل دائم مع غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لسرعة التعامل مع المشكلات الطارئة وإيجاد حلول سريعة لها وكذلك مواجهة أي آثار سلبية قد تنتج عن سوء الأحوال الجوية.

ناشد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي المواطنين بالتواصل مع الشركة في حال الشكاوى أو الإستعلام من خلال نافذة الشركة الإعلامية الرسمية وصفحة الفيس بوك الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية وأرقام الخط الساخن.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية قد حذرت في بيان لها من توقعات بتقلبات جوية وحالة من عدم الاستقرار حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة مع احتمالية سقوط أمطار.

الأجهزة المعنية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية السحب المنخفضة الصرف الصحى بالوعات الصرف الصحى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة تكاثر السحب المنخفضة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي

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