ضبط وإعدام 240 طن أغذية فاسدة بالشرقية

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ١٠٠ يوم صحة، وتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان،بتكثيف الحملات علي المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وذلك ضمن خطة المبادرة الرئاسية، والتي تهدف إلى خلو المجتمع من الأمراض، وتمتع المواطنين بالصحة والرفاهية، شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومكاتب الأغذية بالإدارات الصحية حملات مكثفة وموسعة خلال الـ١٤٥ يوم السابقة، منذ انطلاق فعاليات المبادرة الرئاسية، للمرور علي المنشآت الغذائية والأسواق بمراكز ومدن المحافظة.

أضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه أسفرت جهود هذه الحملات بعد المرور على ١٥٠٥٩ منشأة غذائية، بخلاف الأسواق، ضبط ١٧٤٤ منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت الغذائية لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام ١٤١ طن و ٣٥٧ كجم لحوم وأغذية متنوعة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط ٩٨ طن و ٣٧٤ كجم أغذية مختلفة ولحوم، لعدم وجود بيانات، وسوء التخزين، وتم سحب ٤٢٤٠ عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير ٧٦٨٥ محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة بمراكز الشرطة بالمحافظة.

وأكد الدكتور هشام مسعود، تكثيف حملات مراقبة الأغذية، على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، خلال فترة فعاليات المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، والتي تم مدها ١٠٠ يوم أخرى تنفيذاً لتعليمات معالي وزير الصحة والسكان، وكذلك تكثيف أعمال صحة البيئة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، والتي من شأنها عدم المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية، مقدماً أيضاً الشكر لمديري المصانع والمنشآت الغذائية المطابقة للمواصفات، والمستوفية للاشتراطات الصحية، والتي تم المرور عليها نظراً للمستوى الجيد للنظافة والتعقيم الملحوظ، والاهتمام بجودة المنتجات الغذائية بها، بما ينعكس على اهتمامها بصحة وسلامة المواطنين، كما تقدم بالشكر لجميع مراقبي ومفتشي الأغذية، وجميع المشاركين فى هذا العمل، نظراً للجهود المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية