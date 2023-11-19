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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إدارة المتابعة الميدانية بالشرقية تضبط 16 توكتوك مخالف

صدى البلد

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العميد تامر مباشر مدير إدارة المرور بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الزقازيق وحيي أول وثان وإدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام ، باستمرار وتكثيف الحملات المرورية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة بمدينة الزقازيق ، لضبط مركبات التوك توك المخالفة للترخيص وخطوط السير ، واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال المخالفين لإعادة الإنضباط للشارع والقضاء علي ظاهرة تزاحم مداخل وشوارع المدينة وحفاظاً علي المظهر الجمالي داخلها.

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كما شدد محافظ الشرقية على ضرورة تفعيل القرار الصادر بشأن حظر سير التوك توك بالشوارع ‏، والطرق الرئيسية أو السريعة ، أو خارج الأماكن المحددة لخطوط السير ‏والمدونة في ترخيصها ، كذلك استمرار الحملات الليلية بمناطق الزقازيق المختلفة للقضاء علي ظاهرة التكاتك نهائياً من المدينة وكافة مدن المحافظة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ أشار عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام أنه بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور تم تشكيل أكمنة بمناطق (القومية - شارع المحافظة ) بمدينة الزقازيق وأسفرت عن ضبط ١٦ توك توك مخالف ، وتم التحفظ عليهم بالإدارة العامة للمرور لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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