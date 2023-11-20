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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كانو بيجرو على أكل عيشهم.. القصة الكاملة لمصرع شخصين وسرقتهما بالإسكندرية

محكمة جنايات الإسكندرية
محكمة جنايات الإسكندرية

شابان في مقتبل العمر يعملان على سيارة مواد غذائية بمحافظة الاسكندرية، خرجا صباحا بحثا عن لقمة العيش ولكن القدر لم يمهلهما من مصيرهما المحتوم.

وبدأت أحداث الواقعة المقيدة، برقم 6613 لسنة 2014 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، بقيام المتهم بالاشتراك مع آخرين في قتل شخصين وسرقة سيارة بدائرة القسم.

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وتبين من التحقيقات، أن المتهم، عاطل، اشترك مع آخرين تمت محاكمتهم، في تكوين تشكيل عصابي بزعامته لارتكاب جرائم السرقات بالإكراه باستخدام الأسلحة النارية، حيث اتفق المتهمون على سرقة أحد السيارات التي تستخدم في نقل المواد الغذائية، لاحتفاظ قائديها بمبالغ مالية حصيلة تجارتهما، من خلال سيرهم باحدي الطرق الفرعية.

وأضافت التحقيقات أنه تصادف مرور المجني عليه بسيارة ثلاجة أطلق المتهم طلقات نارية أودت بحياته، كما ادي إطلاق النار الي وفاة شخص آخر كان معه بالسيارة، وسرقوا السيارة وفروا هاربين.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التي قررت إحالتهما الي محكمة الجنايات.

وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، ، بمعاقبة عاطل بالسجن المؤبد، عما أسند إليه من اتهامات في قتل شخصين وسرقتهما، وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد المنعم حسومة رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار إيهاب محمود إسماعيل، والمستشار عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، والمستشار أمام محمد الصيرفي، وسكرتير المحكمة السيد البتانوني.

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