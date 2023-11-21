8.54 مليون طن متري.. روسيا تتصدر موردي النفط الخام إلى الصين في أكتوبر

أظهرت بيانات أن روسيا تظل أكبر موردي النفط إلى الصين في أكتوبر 2023 على الرغم من ارتفاع أسعار النفط الخام الروسي مع مواصلة السعودية خفض الإمدادات.



وورد في بيانات صادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين أن إجمالي واردات الصين من روسيا، بما في ذلك الإمدادات عبر خطوط الأنابيب وشحنات بحرية، بلغ 8.54 مليون طن متري أو 2.01 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي.



لكن الشحنات الروسية واصلت الاتجاه الهابط المسجل في الشهر السابق، إذ تراجعت 5.6% مقارنة بمستوى سبتمبر أيلول عند 2.13 مليون برميل يوميا.



وسجل إجمالي الشحنات من السعودية 6.64 مليون طن أو 1.56 مليون برميل يوميا ليتقلص 16.2% مقارنة بالعام السابق. وهبطت أيضا واردات الصين من الخام السعودي على مدى الشهرين المنصرمين، فتراجعت مستويات أكتوبر 2.5% مقارنة بسبتمبر .



ورفعت السعودية مجددا أسعار البيع الرسمية للعملاء الآسيويين في أكتوبر تشرين الأول لتواصل نسق تسعير صاعد يجري تطبيقه منذ يونيو، ودفع هذا المصافي الصينية إلى طلب إمدادات أقل والبحث عن بدائل أقل ثمنا من سوق المعاملات الفورية.



وسيستمر خفض الرياض الإنتاج من طرف واحد بواقع مليون برميل يوميا حتى نهاية العام، وتعهدت موسكو أيضا بتمديد خفض الصادرات بواقع 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية العام.