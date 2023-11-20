عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عيادة أطباء بلا حدود تتعرض لإطلاق نار في غزة

صدى البلد

أفادت منظمة أطباء بلا حدود أن عيادتها في مدينة غزة تعرضت لإطلاق نار هذا الصباح، حيث اشتعلت النيران في جزء من المبنى وسط قتال عنيف في المنطقة المجاورة. ودعت المنظمة الطبية بشكل عاجل إلى الوقف الفوري لأعمال العنف في المنطقة.

 

ذكرت منظمة أطباء بلا حدود أن أحد موظفيها، إلى جانب 20 من أفراد الأسرة، موجود حاليًا داخل العيادة وفي "خطر شديد" بسبب الصراع المستمر. وشددت المنظمة على الحاجة الملحة لضمان سلامة العالقين في العيادة.

 

بالإضافة إلى الخطر المباشر داخل العيادة، كشفت منظمة أطباء بلا حدود عن وجود أكثر من 50 شخصًا آخر، بما في ذلك طاقم إضافي من منظمة أطباء بلا حدود، في المباني المجاورة. ومن بينهم جريح يحتاج إلى رعاية طبية عاجلة. وسلطت المنظمة الضوء على الوضع الحرج الذي يواجهه هؤلاء الأفراد وشددت على أهمية تأمين سلامتهم.

 

قدمت منظمة أطباء بلا حدود تفاصيل عن الآثار المؤلمة، وأشار التقرير إلى تواجد دبابة إسرائيلية في الشارع الذي تقع فيه العيادة. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد جميع السيارات والعيادة نفسها بوضوح على أنها جزء من المؤسسة الخيرية.

 

ذكر التقرير تدمير السيارات التي استخدمت سابقًا في محاولة إجلاء موظفي منظمة أطباء بلا حدود وعائلاتهم في 18 نوفمبر. ولسوء الحظ، تم إحباط عملية الإخلاء، مما أدى إلى مقتل أحد أفراد الأسرة بشكل مأساوي. وكانت المركبات المدمرة هي وسيلة النقل الوحيدة المتاحة لعملية الإخلاء.

 

وسط تصاعد العنف والتهديد المباشر للأرواح، أطلقت منظمة أطباء بلا حدود نداءً عاجلاً لوقف إطلاق النار في المنطقة للسماح بالإجلاء الآمن للأشخاص المعرضين للخطر. ويؤكد نداء المنظمة الحاجة الماسة إلى إنشاء ممرات إنسانية ووقف الأعمال العدائية لضمان سلامة العاملين في المجال الطبي والمدنيين العالقين في مرمى النيران.

 

أطباء بلا حدود غزة 50 ألف حامل في غزة 45 شاحنة محملة بالمساعدات دخلت غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

عرض عسكري أثار رعب تل أبيب| صحيفة عبرية تكشف ذعر إسرائيل من ما كشفه المرشد الإيراني

300 جنيه| تحرك مفاجئ في سعر الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

حزب الله يلحق أضرارا جسيمة بقاعدة عسكرية في شمال إسرائيل.. شاهد

شاهد| هروب مستوطني الاحتلال بعد إطلاق رشقات صاروخية للمقاومة على تل أبيب

لماذا يجب أن نقرأ آية الكرسي بعد الصلاة؟.. النبي أوصى بها لـ10 أسباب

في يومهم العالمي.. هل تقدم إسرائيل أطفال غزة قرابينًا لأجل دولتهم المزعومة؟

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

نقيب المحامين يشهد جلسة حلف اليمين القانونية.. ويوجه نصائح مهمة للأعضاء الجدد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غريبة.. رانيا يوسف تستعرض رشاقتها | شاهد

احترسوا.. طبيب يفجر مفاجأة عن الإصابة بمتحور فيروس كورونا

تزداد المعاناة..فيديو يوثق أحوال النازحين الفلسطينيين تحت الأمطار في غزة

فى ميلادها.. عدد زيجات نسرين و20 صورة تجسد بدايتها للاعتزال وارتداء الحجاب

فيديو

من أجل صلاح.. ماذا فعل جمهور ليبيريا خلال مباراة مصر وسيراليون؟

الطبيب نسي “إبرة” بداخلي.. فنانة شهيرة تكشف تعرضها لخطأ طبي من 16 عاما

موعدها في مصر.. ظاهرة النينيو المناخية تضرب عدة دول وتهدد الأرواح

مفاجأة تنتظر الدولار وارتفاع كبير في الذهب | تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ