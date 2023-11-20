مدير عام مستشفيات غزة: الاحتلال طلب منا إخلاء مستشفى كمال عدوان للأطفال

قال مدير عام مستشفيات قطاع غزة، الدكتور منير البرش في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي طلب إخلاء مستشفى كمال عدوان للأطفال في غزة.

وعلى جانب آخر، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه لم يطلب من الطواقم الطبية في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، بإخلاء المستشفى.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل هاجاري، أنه استجاب لطلب مدير مستشفى الشفاء بالسماح لمواطني غزة الذين يحتمون في المستشفى والذين يرغبون بالإخلاء من مستشفى الشفاء باتجاه المعبر الإنساني في قطاع غزة عبر محور آمن.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تدعم إخلاء مستشفيات قطاع غزة من المرضى عبر طرف ثالث مستقل.

وأوضحت الخارجية الأمريكية، أن “واشنطن تريد إجلاء آمنا لمرضى مستشفيات غزة لتجنب تعرضهم للأذى”، مؤكدة أنها لا تريد وقوع أي مدنيين في مرمى النيران.

ولفتت إلي أن “واشنطن تبقي تطورات قضية التفاوض بشأن إطلاق الرهائن لدى "حماس" طي الكتمان حتى لا نعرضها للخطر”.

وأضافت: “سنتابع خطوات إسرائيل للحد من عنف المستوطنين في الضفة”.