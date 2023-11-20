إسرائيل تحت القصف.. المقاومة تطلق رشقات صاروخية غير مسبوقة على الاحتلال |فيديو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إن تل أبيب ووسط إسرائيل يشهدان استهدافاً صاروخياً هو الأكبر منذ بدء الحرب في غزة.

وأضافت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن صافرات الإنذار تدوي في تل أبيب ووسط الاحتلال الإسرائيلي وأسدود بغلاف غزة.

وأعلنت كتائب القسام، اليوم الأثنين، أنها قصفت تل أبيب برشقة صاروخية ردا على المجازر الإسرائيلية بحق المدنيين في غزة.

https://x.com/Roaastudies/status/1726634409321992703?s=20

https://x.com/Roaastudies/status/1726634667292631503?s=20

https://x.com/BelalNezar/status/1726636003325014038?s=20

وعلى جانب آخر، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الاثنين، شن هجوما بـ 3 مسيرات هجومية على مراكز تجمع لجنود الاحتلال الإسرائيلي غرب "كريات شمونة" بالقرب من الحدود اللبنانية؛ مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

ووفقا وكالة الإنباء اللبنانية، جاء في بيان للمقاومة اللبنانية أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وتأييداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ‏استهدف مجاهدو ‏‏‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (01:15) من بعد ظهر يوم ‏الاثنين 20-11-2023 مراكز تجمع وانتشار جنود الاحتلال الإسرائيلي غرب ‏كريات شمونة بالقذائف المدفعية وحققوا فيها اصابات مباشرة". ‏