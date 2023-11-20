جريمة صهيونية جديدة.. دبابات الاحتلال تقصف المستشفى الإندونيسي

في جريمة وحشية للاحتلال الاسرائيلي فتحت آليات الاحتلال النار على مستشفى في غزة ما خلف شهداء وفق ماذكرت صحف دولية.

و قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة ان دبابات الاحتلال الإسرائيلي قصفت المستشفى الإندونيسي مما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من الجرحى.

وأطلق الاحتلال النار على الأبرياء فيما يعد جريمة كاملة الأركان.

ويطالب المجتمع الدولي بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورا دون استجابة حتى الآن.

وقبل هذه الجريمة، كشف تحقيق لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن قذيفة من الجيش الإسرائيلي سقطت على مبنى قسم الولادة في مشفى الشفاء.

وذكرت الصحيفة أن الحصيلة لديها عن الضحايا غير واضحة لكن ذلك يظهر التعامل من قبل الاحتلال الصهيوني في المنشآت المدنية.