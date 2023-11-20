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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

ندوة لحزب الاتحاد بالإسكندرية لتحفيز جماهير الثغر على المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة

حزب الاتحاد
حزب الاتحاد

نظم حزب الاتحاد اليوم ندوة تثقيفية وفنية في الإسكندرية تحت عنوان «الوعي السياسي والمشاركة»  بحضور لفيف من القيادات السياسية والحزبية بالمحافظة وعدد من كوادر الحزب،  وشارك في الندوة ن قيادات حزب الاتحاد كل من  رضا صقر رئيس الحزب ومحمد الشورى نائب الرئيس ومحمد مصطفى أبو شامة الأمين العام، وأدارها سعد الجمل أمين عام محافظة الإسكندرية وقطاع الدلتا.

وقال رضا صقر إن ندوة الإسكندرية تأتي في إطار سلسلة ندوات توعوية ينظمها الحزب في العديد من المحافظات في سياق مشاركة الحزب في الفعاليات التي تراعاها الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي،  وان الحزب يولي عناية كبيرة بمسألة المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، ويحرك كوادره في كافة المحافظات المصرية لتحفيز الجماهير بقيمة المشاركة، وتسهيل العمليات اللوجستية الخاصة بالمواطنين لتسهيل إدلائهم بأصواتهم.  

 

فيما يقول النائب محمد الشورى إن ندوة الإسكندرية جاءت تالية للمؤتمر الجماهيري الحاشد بمحافظة الدقهلية الذي نظمه حزب الاتحاد في مدينة طلخا بمشاركة أحزاب التيار الاصلاحي الحر،  والذي جاء في سياق تعريف جماهير الحزب وكوادره باسباب اختيار الحزب لدعم اختيار المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي،  وهو الاختيار الذي تشرف به الحزب لانه يدعم مسيرة البطل والقائد لاستكمال حكاية وطن.

 

وقال الكاتب الصحفي محمد مصطفى أبو شامة أن الجزب أطلق مع بدء فترة الدعاية للانتخابات الرئاسة مبادرة «مشارك إيجابي»  على  مسارين بالتوازي،  الأول لتاهيل الكوادر الحزبية على التواصل الجماهيري لنشر فكرة المشاركة الايجابية باستخدام كافة اشكال التواصل المتاحة،  اما المسار الثاني فهو ندوات التوعية المباشرة في عدد من المدن والقرى.

 

وأكد سعد الجمل أن جماهير الإسكندرية ستشارك بكثافة في الانتخايات الرئاسية فالجميع متعطش لإرسال رسالة شكر وعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قدمه من انجازات  خلال السنوات العشر الماضية.

 

وقد شارك كورال حزب الاتحاد في الإسكندرية بتقديم فقرات من الأغنيات الوطنية تخللت كلمات المتحدثين واشعلت حماس المشاركين في الندوة وجاءت جزء كبير منها لابراز التعاطف مع الاشقاء في فلسطين.

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