جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن تسريح آلاف الجنود من قوات الاحتياط

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر تسريح آلاف من جنود الاحتياط ممن لم يشاركوا في المعارك البرية في غزة.

وعلى جانب آخر ، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن حزب الله أطلق حوالي 25 صاروخا وثلاث طائرات بدون طيار انتحارية من لبنان في مواقع متعددة على طول الحدود في الساعة الأخيرة.

ووفقا لصحيفة "تايمز أول إسرائيل"، تم اعتراض العديد من الصواريخ من قبل القبة الحديدية، في حين هبطت صواريخ أخرى في مناطق مفتوحة.

وأصابت الطائرات بدون طيار الثلاث المحملة بالمتفجرات موقع الجيش الإسرائيلي على الحدود.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال أنه أثناء الغارات الجوية الليلية التي شنتها قواته في قطاع غزة، تم استهداف ثلاثة من قادة من حركة المقاومة الفلسطينية "حماس".

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الضربات نفذت بعد الحصول على معلومات استخباراتية عن مكان وجودهم قدمتها مديرية الشاباك والمخابرات العسكرية.