وفاة المعماري طارق سامي أبو النجا .. تفاصيل

توفي منذ قليل المعماري طارق سامي أبو النجا، وتقام صلاة الجنازة غدا الثلاثاء بعد صلاة الظهر بمسجد عمر بن عبدالعزيز بجوار نادي هليوبوليس الرياضي.

وأعلنت الصفحة الخاصة بديوان المعماريين عبر حسابها الرسمي على فيسبوك " "إنا لله وإنا إليه راجعون" توفي الى رحمة الله، المعماري "د. طارق سامي ابو النجا" استاذ العمارة والتصميم بالجامعة الامريكية ورئيس ومؤسس ستوديو نجا للعمارة.

المعماري د. طارق سامي ابو النجا صاحب اتجاه تجريبي في العمارة ومن اهم اعماله تخطيط هضبة الاهرامات بالجيزة ومشروع أوكيانا دبي، رحمه الله وأدخله فسيح جناته".

ونعاه د. جلال عبادة استاذ التصميم بكلية الهندسة جامعة عين شمس " ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم الاثنين ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٣ المعماري الكبير والصديق العزيز طارق ابو النجا (طارق نجا) الاستاذ الزائر بالجامعة الامريكية بالقاهرة ومؤسس ستوديو نجا للعمارة.

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وسوف يتم الصلاة عليه بمشيئة الله تعالى بعد صلاة ظهر غد الثلاثاء والدفن بمدافن الاسرة بمصر الجديدة. نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويغفر له ويثبته بالقول الثابت.

خالص التعازي للمهندس سيف ابو النجا ولجميع اصدقاء وأحباب وتلامذة طارق نجا. عظّمَ الله أجرهم وأحسن الله عزاءَهم وألهمهم الصبر والسلوان‏. وإنَّا لله وإنَّا إليه راجعون ولا حولَ ولا قوَّةَ إلاَّ بالله.

صلاة الجنازة بمسجد عمر بن عبد العزيز بجوار نادي هليوبوليس غدا بعد صلاة الظهر.".